La alcaldesa de Benavente asegura que no desisten de pavimentar la calle La Rúa

"Volveremos a intentar un procedimiento de negociado para que el proyecto de la calle La Rúa salga adelante, pero es que las empresas son libres de decidir si quieren entrar o no en una licitación. Los precios hasta el momento están actualizados", explica la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, sobre las obras previstas en la calle La Rúa.

La pavimentación de esta céntrica calle ha salido ya a licitación hasta en cuatro ocasiones. Es una obra que cuenta con la subvención de 150.000 euros de la Junta de Castilla y León y para la que se tiene prevista una inversión de fondos propios de 60.000 euros.

Las obras se adjudicaron en el tercer proceso de licitación pero la empresa renunció antes de comenzar los trabajos. Mientras que en la cuarta licitación, con los precios actualizados, según asegura la alcaldesa, ninguna empresa ha presentado propuesta para realizar esta pavimentación.

La actuación que está sujeta a subvención debería estar finalizada el próximo 31 de diciembre. La alcaldesa confía en que esta ayuda se pueda destinar finalmente a esta emblemática obra y señala que "una vez que salga ese negociado y, en todo caso, si hay empresas que accedan, se volverá a negociar con la Junta de Castilla y León otra prórroga porque, a lo mejor, el tiempo no sea suficiente. Pero lo cierto es que con la Junta estamos hablando en todo el momento y conoce cómo han ido los procesos de licitación. No es que no hallamos hecho las cosas como las tenemos que hacer, pero las empresas pueden optar o no a las licitaciones".