El talento local, en la pasarela del "Benavente Fashion Event"

La moda ha vuelto a brillar en Benavente con la segunda edición del Benavente Fashion Event, una cita que se consolida como escaparate del talento local y comarcal . La Plaza Mayor ha acogido este evento de moda que ha contado con un maestro de ceremonias de excepción: Peter Spósito, alter ego del diseñador Pedro González, de San Cristóbal de Entreviñas, ganador del Fashion Talent 2024 en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

El diseñador Peter Spósito durante el evento. / E. P.

Dos modelos con prendas de lencería. / E. P.

Preparada la pasarela, que en esta ocasión ha elegido un alfombra de color verde que ha brillado sobre los focos instalados para la ocasión en la Plaza Mayor, han ido desfilando por ella modelos de Benavente que han colaborado con la organización.

Carla, una de las niñas que participaron en el evento. / E. P.

No han faltado los momentos de tensión después de semanas de preparativos y una jornada muy intensa antes de la puesta en escena desde las ocho y media de la tarde. Pero ha habido, sobre todo, mucha ilusión y un gran esfuerzo porque todo saliera lo mejor posible. Los aplausos se han sucedido durante la presentación de cada uno de los pases y se han dejado oír también algunos vítores.

Uno de los desfiles de niños con ropa de un negocio local. / E. P.

Hasta trece negocios locales han apostado por respaldar esta iniciativa que organiza el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Comercio para poner en valor el talento local y mostrar la amplia variedad de productos de calidad que pueden encontrarse en las tiendas de Benavente. Comenzó el evento con osáspequeños y siguió la lencería y los modelos mostrando ropa, calzado, gafas, piezas de joyería y todo tipo de complementos. No ha faltado la música en directo amenizada por el pianista Gabriel Cordero que ha potenciado la emoción.