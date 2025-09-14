Devoción, música y mucha diversión en las fiestas de Santovenia del Esla

Santovenia del Esla cumple mañana su cuarta jornada festiva en honor a la patrona, la Virgen del Tobar. Cuatro días de música, actividades para todos, actos tradicionales, de convivencia y muchas ganas de pasarlo bien.

Actuación de folclore, esta tarde en Santovenia. / E. P.

Los vecinos, vecinas y oriundos de la localidad han vuelto a mostrar su devoción a la Virgen con la ofrenda floral que se ha celebrado en la víspera del día dedicado a la patrona, que se hace coincidir cada año con el domingo posterior a la Natividad de María, el 8 de septiembre. Las mujeres han vuelto a ser las encargadas de elaborar los arreglos florales que cada una portó en la procesión hasta la iglesia. Durante el recorrido hacia el altar cada una llevó un centro floral, cuidadosamente realizado, que depositaron frente al altar una vez ya en el templo parroquial. Las participantes se situaron ante la imagen de la Virgen que preside el retablo y entonaron un cántico que conocen bien en el pueblo.

Ofrenda floral en Santovenia del Esla. / E. P.

Esta ofrenda es una de las celebración más tradicionales de los festejos y cada año cuenta con gran asistencia de personas. El programa de actos tradicionales se ha completado con la misa solemne del domingo y, mañana, en la jornada de clausura, la misa en memoria de los difuntos.

Citas lúdicas

Las citas lúdicas se han sucedido en estas tres jornadas. El viernes, chupinazo, juegos para todas las edades y música en directo con el dúo Dos de Picas y la macrodiscoteca Fanática, con cierre de la jornada con las sopas de ajo.

Encierro campero en Santovenia. / E. P.

El sábado, torneo de FIFA por parejas, un campeonato de tute y no ha faltado el concurrido encierro campero en que se soltaron un novillo y dos vacas. La actuación del Trío Barrumba Flamenco, la macrodiscoteca Sonido y un concurso de disfraces (que dio por ganadores al ingenioso disfraz "Atrapa el Topo") completaron la jornada.

Ganadores del concurso de disfraces. / E. P.

El domingo, campeonato de mus, bailes regionales del Grupo Aula de Música Aliste Tras los Montes, concurso de tortillas y más música. Y mañana cierran el programa los juegos tradicionales, merienda del Coto de Caza, una chocolatada con bizcochos y la traca de fin de fiestas.