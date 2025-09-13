IU pregunta si Benavente tiene el Plan Local de Emergencias ante incendios forestales

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Benavente solicita información sobre si existe un Plan de Actuación de ámbito local ante incendio forestales.

El concejal Manuel Burón recuerda en el escrito que Benavente está incluida en el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (plan Infocal) publicado en el BOCYL del 31 de marzo de 2025, como uno de los municipios de máximo riesgo de interfaz urbana forestal. Y señala la coalición de izquierdas que los municipios que se incluyen en este Plan autonómico deberán elaborar e implantar un Plan de Actuación de ámbito local de emergencia ante incendios forestales, cuyas funciones y contenidos se establecen en la Directriz Básica de Protección Civil de emergencias por incendios forestales.

Es por ello que solicita al Ayuntamiento de Benavente si dispone de este plan de actuación, así como de una Guía de Respuesta ante emergencia por incendios forestales. En el escrito registrado en el Ayuntamiento benaventano pide que, en caso de que exista dicho plan y la citada guía, si está homologados por la comisión de Protección Civil de Castilla y León.

En caso contrario, pide el concejal en la oposición que se informe "cuándo piensa el Ayuntamiento de Benavente proceder a su preceptiva elaboración e implantación" y si "se contempla incluir una partida presupuestaria en el próximo Presupuesto Municipal para acometer las citadas actuaciones".