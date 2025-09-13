Feria del Pimiento de Benavente: "Buenas expectativas" de cantidad y calidad

Benavente se prepara ya para acoger una nueva edición de la Feria del Pimiento y Productos de la Tierra, que este año celebra su 31 aniversario. Este evento, consolidado como una de las citas más destacadas del calendario local de ferias, atrae cada año a decenas de visitantes tanto de la provincia de Zamora como de otros puntos de la geografía española y vuelve con productos de calidad de la huerta benaventana.

Los hortelanos han fijado la celebración de esta edición para los días 26 y 27 de septiembre. Como viene siendo habitual la celebración de esta feria está condicionada por el desarrollo de la campaña del pimiento en Benavente y los pueblos de la comarca de Los Valles. Los horticultores han cerrado los detalles de esta feria que este año repite jornada y media.

"Vamos a hacerlo como el año pasado. El viernes todo el día y el sábado hasta las tres. Preferimos reducir los días de feria pero garantizar que vamos a tener producto suficiente para la gente que viene. No podemos salir a una feria sin producto, no se lo merece esta feria", explica Sandra Rivera, quien se estrena como presidenta de la Asociación de la Huerta de los Valles de Benavente (Ahurvabe), responsable de la organización de este evento.

"Las expectativas son muy buenas. Hay buena producción y buena calidad. Ha acompañado el tiempo en esta campaña y a pesar de la ola de calor de agosto, que hizo bastante daño, hay mucho que se ha estropeado, pero la producción a día de hoy es buena", señala Rivera que espera que no llueva la semana antes de la feria para no contar con más pédidas.

Participación

En cuanto a la participación prevista, "este año va a haber alguno más que en la edición pasada", señala la presidenta. En total van a ser quince productores los que participan en la feria, y algún puesto más ya que alguno lelva producto para ocupar dos puestos.

De los participantes, un total de ocho son productores exclusivos de pimientos, tanto de Micereces de Tera como de Aguilar. Y entre ellos habrá representación del morrón con la marca de calidad IGP Primiento Morrón Fresno-Benavente.

A ellos se suman otros participantes con productos de la tierra. La feria da cabida a legumbres, hortalizas, miel y quesos y está en el aire la confirmación de un productor de aceite de oliva. Acompañarán a estos productores dos puestos de alfareros que complementarn una feria tradicional y que garantiza la asistencia de vecinos y visitantes. Todos ellos productos diferenciales y de gran calidad que ponen en valor el comercio de cercanía, lo local.

Los productores de pimiento ya comenzaron el día 1 de agosto a pelar pimientos y en la actualidad están en plena campaña. «La cosecha se ha adelantado y se vende ya en mercados locales, esperando con ganas la feria para ir a vender el resto el producto», explica la presidenta de Ahurvabe.

El precio del pimiento

La asamblea de Ahurvabe ha fijado también el precio de venta del protagonista de esta feria. Hay una ligera subida en el precio de modo que el pimiento de primera categoría será a 2,70 euros el kilo y el de segunda a 1,70.

Durante la feria se han previsto varias actividades complementarias. De modo que el viernes 26 se tiene previsto un show cooking «que hará un Masterchef», explica la presidente. Mientras que el sábado va a haber una fritada de pimientos.

Rivera que lleva dos décadas dedicándose profesionalmente a la horticultura asegura «dedicarse a esto es factible a nivel económico. Es cierto que es un trabajo muy sacrificado, que no entiende de días de descanso. El relevo generacional está complicado porque es difícil que alguien que no esté ligado familiarmente a este negocio decida dedicarse a ello».