Un fallo en un calentador origina un incendio en el almacén de una casa en Cañizo
No ha habido que lamentar daños personales
A. A.
Un fallo en un termocalendator de agua ha provocado en la tarde de este sábado un incendio en un almacén anexo a una vivienda de Cañizo. Los Bomberos del Parque de Benavente, en colaboración con los equipos de la Mancomunidad Tierra de Campos, lograron controlar el fuego evitando su propagación al resto de la casa. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales.
