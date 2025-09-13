Benavente marcha con Asprosub por la inclusión

Más de trescientas personas se han unido este sábado a la I Marcha Solidaria de Asprosub Virgen de la Vega Plena Inclusión de Benavente, una iniciativa que se ha celebrado en un ambiente festivo y de convivencia. La marcha dio comienzo pasadas las diez de la mañana, desde la zona de las instalaciones de la piscina municipal, punto que también ha sido la meta de las dos modalidades propuestas: una de 2 kilómetros y otra de 7 kilómetros, esta última apta tanto para andar como para correr.

Preparados para el inicio de la marcha. | E. P.

Con esta actividad, Asprosub ha querido dar un paso más hacia uno de sus principales objetivos: "la inclusión plena de las personas con discapacidad intelectual en la vida de la comunidad". Así lo ha señalado el gerente de la entidad, quien ha destacado que "la inclusión es que las personas con discapacidad puedan hacer su vida en el entorno en el que viven, participar en las mismas actividades que cualquier ciudadano, en contacto con la sociedad".

La marcha por la Vía Verde, en Benavente. | E. P.

La marcha ha contado con la participación activa de usuarios del centro, tanto los que residen en pisos tutelados como aquellos que se desplazaron en furgonetas organizadas por la entidad. "Este tipo de eventos permite que nuestros usuarios disfruten de actividades al aire libre junto a vecinos y vecinas de Benavente, fortaleciendo los lazos con la comunidad", ha señalado.

Gente de todas las edades participó en el evento. | E. P.

La acogida por parte de la ciudadanía ha sido muy positiva, y desde la organización se muestran "muy contentos" con el desarrollo de esta primera edición. El gerente ha hablado también de algunas de sus iniciativas previstas próximamente. "Este año estamos haciendo más actividades y vamos a seguir ampliando servicios, como la próxima apertura de un nuevo piso tutelado", ha añadido el gerente. Asprosub tiene en la actualidad nueva pisos tutelados, cinco de ellos en Benavente y ampliará uno más.

La asociación cuenta con una nueva presidenta, Regina López, quien propuso esta marcha solidaria, que ha resultado ser un éxito.