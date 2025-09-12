El regadío, "clave" en los planes de prevención y gestión de incendios forestales

Los incendios forestales de 2025 han evidenciado la enorme vulnerabilidad de la cuenca del Duero, pero también han puesto de relieve el potencial de la agricultura de regadío como herramienta de defensa y recuperación. Son conclusiones que pone sobre la mesa un informe que ha dado a conocer la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero (Ferduero) en el que se pone en valor el papel de la agricultura de regadío a la hora de evitar la propagación y ayudar a la extinción de los incendios forestales que han asolado buena parte del territorio nacional (con gran incidencia en la Cuenca del Duero), así como para contribuir en la prevención de los mismos.

Señala la asociación que "los cultivos regados actúan como barreras frente al fuego, las infraestructuras hidráulicas ofrecen apoyo logístico durante la emergencia y la capacidad de recuperación agrícola ayuda a restablecer la actividad rural en el corto plazo. Integrar de manera formal el regadío en los planes de prevención y gestión de incendios no solo es una medida lógica, sino también necesaria para garantizar un territorio más resiliente, productivo y seguro frente a los desafíos climáticos".

Contexto en el mes de agosto

El informe presentado recoge que durante el mes de agosto se concentraron los episodios más intensos, en un contexto de olas de calor extremo, sequía prolongada y vientos fuertes. Castilla y León llegó a acumular más del 85%de la superficie quemada en España en ese periodo, superando las 140.000 hectáreas afectadas. Entre los incendios más destacados figura el de Molezuelas, que arrasó más de 40.000 hectáreas.

Frente a las grandes extensiones de pinares, jarales o brezales, altamente combustibles y continuos, explica Ferduero, "la inserción de parcelas agrícolas regadas introduce franjas húmedas y menos inflamables que funcionan como cortafuegos vivos". En este sentido "maizales, alfalfas, huertas hortícolas y prados de regadío aportan una función preventiva estructural, al disminuir la posibilidad de que el fuego alcance velocidades elevadas o que se propague sin control hacia núcleos habitados". El papel del regadío va más allá de su presencia pasiva como barrera, señala, ya que a través de la gestión agrícola continua, se regula de forma activa la carga de combustible vegetal.

Propuestas de Ferduero

La Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero explica en su informe que la integración de datos agrícolas en los sistemas de vigilancia de incendios representa un salto cualitativo en la gestión. "Incorporar la cartografía de regadío en plataformas como SINFO2 permite identificar zonas verdes útiles como barreras naturales, así como puntos de agua accesibles para extinción", explica.

Además, considera fundamental que la coordinación entre las Asociaciones, Comunidades de Regantes, Confederación Hidrográfica del Duero, Junta de Castilla y León y Xunta de Galicia se fortalezca para "consolidar un sistema común de prevención y respuesta.

Sus propuestas: