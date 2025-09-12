La piscina de Benavente da el salto a la nueva temporada

La Piscina Municipal de Benavente encara el último fin de semana de la temporada de verano con todo a punto en el vaso de la climatizada para su reapertura el próximo lunes 15. Las instalaciones acogen estos días a los últimos bañistas de la temporada estival, que desafían al frío a la hora de meterse en el agua y otros pasan la tarde en el césped disfrutando de algunas horas de sol.

Una de las socorristas, en la tarde de ayer en la piscina. | E. P.

A pesar de que la temporada estival llega a su fin, la actividad en la piscina no se detiene. Los cursos de natación, dirigidos a distintas edades y niveles, comenzarán en el mes de octubre. Aún están abiertas las inscripciones hasta el día 17. Explica la concejala de Deportes, Elena Justo, que "se ha superado con creces la oferta disponible, lo que demuestra el creciente interés de la ciudadanía por participar en estas actividades".

Un mujer haciendo punto mientras unas niñas juegan en la piscina. / E. P.

Con esta reapertura final, la piscina cierra un verano que los cambios de temperatura han marcado la asistencia desigual a estas instalaciones y se prepara para dar el salto a la programación de otoño. La programación de verano en estas instalaciones han tenido una buena respuesta de participación como la de buceo que se llevó a cabo el domingo con 65 personas inscritas.

La climatizada, a punto

La piscina climatizada de Benavente ya lista para la nueva temporada. / E. P.

Esta semana ha permanecido cerrada al público el vaso interior que ya está listo para su climatización. "Estamos trabajando en mejoras estructurales en la piscina climatizada. Inicialmente se había planteado pintar las instalaciones y sustituir algunas placas de la cúpula, pero tras una revisión técnica, la empresa encargada advirtió que el primer paso imprescindible era el cambio del sistema de engranaje y es algo que se va a hacer con personal municipal y fondos propios. Vamos a ir reemplazando las piezas con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento y después se cambiarán las placas".

Avanza, además, la redacción del proyecto previsto para la reforma de las instalaciones de verano, la que se va a ejecutar con el Fondo de Cooperación para la rehabilitación integral de dos de los tres vasos exteriores, el que utilizan los bebés y el que acoge hoy en día un tobogán.