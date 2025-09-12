Inmovilizado el vehículo de un conductor que estaba bajo los efectos del alcohol en Benavente

La Policía Local de Benavente detiene la marcha de un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol. Los agentes recibieron ayer un aviso ciudadano que alertaba de la presencia de un conductor que podría encontrarse bajo los efectos del alcohol intentando poner en marcha su vehículo en la Avenida Luis Morán.

Explica el Ayuntamiento que, de manera inmediata, una patrulla se desplazó al lugar y localizó al conductor circulando por la Plaza de la Soledad. Tras darle el alto y detener el vehículo, los agentes comprobaron que presentaba evidentes síntomas de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Le practicaron la prueba de alcoholemia con resultado positivo en el etilómetro de muestreo, y fue trasladado posteriormente a dependencias policiales, donde el test evidencial arrojó tasas que superaban ampliamente las permitidas por la legislación vigente.

Ante tales hechos, se instruyeron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial. Dado que el conductor manifestó su intención de continuar la marcha, los agentes procedieron a inmovilizar y trasladar el vehículo al depósito municipal, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Durante la inspección del mismo se apreciaron daños compatibles con un roce contra una barrera de seguridad, aunque se desconoce el lugar donde pudieron producirse.