Inmovilizado el vehículo de un conductor que estaba bajo los efectos del alcohol en Benavente
La Policía Local detiene un vehículo y tras dar positiva la prueba de alcoholemia al conductor, que pretendía continuar la marcha, lo inmoviliza y traslada al depósito para ponerlo a disposición judicial
La Policía Local de Benavente detiene la marcha de un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol. Los agentes recibieron ayer un aviso ciudadano que alertaba de la presencia de un conductor que podría encontrarse bajo los efectos del alcohol intentando poner en marcha su vehículo en la Avenida Luis Morán.
Explica el Ayuntamiento que, de manera inmediata, una patrulla se desplazó al lugar y localizó al conductor circulando por la Plaza de la Soledad. Tras darle el alto y detener el vehículo, los agentes comprobaron que presentaba evidentes síntomas de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Le practicaron la prueba de alcoholemia con resultado positivo en el etilómetro de muestreo, y fue trasladado posteriormente a dependencias policiales, donde el test evidencial arrojó tasas que superaban ampliamente las permitidas por la legislación vigente.
Ante tales hechos, se instruyeron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial. Dado que el conductor manifestó su intención de continuar la marcha, los agentes procedieron a inmovilizar y trasladar el vehículo al depósito municipal, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.
Durante la inspección del mismo se apreciaron daños compatibles con un roce contra una barrera de seguridad, aunque se desconoce el lugar donde pudieron producirse.
- Confirman el despido disciplinario de un cuidador de cerdos de una granja de Benavente que los maltrataba
- ¿Es que me quieres matar?', la versión de la víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera
- La Sociedad Gitana Española exige justicia por el apuñalamiento de Olleros de Tera
- Una peregrina francesa desmiente que hubiera robo en Olleros de Tera, según la Sociedad Gitana Española
- El Ayuntamiento de Benavente asume la demolición del número 8 de la calle Santa Cruz
- El Supremo confirma el despido improcedente de un trabajador del Ecyl de Benavente
- Tercera concentración en Olleros de Tera: Recogen firmas para pedir en los Juzgados la libertad de Álvaro
- Policía y bomberos sofocan un fuego provocado en una casa abandonada de la calle Florida de Benavente