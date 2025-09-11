La vicepresidenta de la Junta destaca ayudas rápidas y de tramitación sencilla para los afectados por los fuegos

Cuando se cumple un mes desde que se inició el fuego en Molezuelas de la Carballeda y Uña de Quintana, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha mantenido hoy un encuentro con los alcaldes de Alcubilla, Ayoó de Vidriales, Cubo de Benavente, Fuente Encalada, Molezuelas de la Carballeda, Santibáñez de Vidriales, Uña de Quintana y Villageriz en el que les ha informado de las ayudas puestas en marcha por el Gobierno autonómico y les ha animado a solicitarlas y a difundirlas entre sus vecinos para que las conozcan y puedan beneficiarse de ellas.

“El objetivo es escuchar sus demandas, ver cómo va evolucionando la situación, qué necesidades van surgiendo una vez que van pasando los días y contarles la batería de ayudas que la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha para ayudar a las familias, a los negocios, para las empresas y para ayudar también a los ayuntamientos”, explicó la vicepresidenta de la Junta.

Señaló Blanco que la manera de solicitar las ayudas es sencilla, “hemos tratado de eliminar el mayor número de trámites posible de manera que las ayudas lleguen cuanto antes a las familias. Queremos dar una respuesta ágil que les ayude a comenzar otra vez, sobre todo, esos negocios que se pueden haber visto más afectados”.

Y abordó también las inversiones que se están poniendo en marcha en materia de vivienda. Los desescombros de los inmuebles afectados por el fuego se están realizando ya en la práctica totalidad de los municipios afectados, y hay ayudas de hasta 185.000 euros para reconstruir la vivienda.

Reunión celebrada esta mañana en Uña de Quintana. / Cedida

47 inmuebles afectados en Zamora

En este sentido, Blanco ofreció datos de los daños ocasionados por el fuego en los inmuebles de estos pueblos en la provincia de Zamora. Son 47 inmuebles que se han visto afectados, de los cuales dos son viviendas habitadas, una de ellas en Cubo de Benavente y la otra en Carracedo. En Castilla y León 23 localidades afectadas, 10 órdenes de emergencia dictadas, 12 familias ya con ayudas directas por parte de la Junta de Castilla y León para reconstruir sus viviendas y 5 millones de euros ya destinados en esta tarea.

“En Cubo de Benavente fue la primera ayuda que pudimos otorgar. Insistimos a los afectados, a los propietarios, a las familias, que soliciten esa solicitud, que ya está en la página web y que es muy sencillo, nada más tienen que aportar el título de propiedad para saber a quién hay que dar la ayuda, unas fotos de cómo ha quedado la vivienda y si no tienen ningún título de propiedad, una referencia catastral”, explicó la directora general de Vivienda de la Junta. Y añadió que “la primera familia que lo hizo bien, que fue en Cubo de Benavente, ya tiene hoy la orden y en breve recibirá en su cuenta corriente una ayuda de 203.000 euros para recomponer prácticamente la totalidad de su vivienda en Cubo de Benavente”.

En este pueblo ha habido también otras dos ayudas para edificaciones complementarias. “La siguiente que queremos llevar es la de Carracedo porque también ha habido una familia que ha visto su vivienda bastante afectada, no está en ruina total, pero sí es importante y allí ya están retirando los escombros para que el verano que vienen esas familias puedan volver a sus casas y recuperar un poco la normalidad que tenían”.

Hizo hincapié la vicepresidenta que “es verdad que la parte de los recuerdos es muy difícil de recuperar, pero vamos a estar ahí también con ese apoyo psicológico o con esas ayudas para pagar el alquiler mientras se reconstruye su vivienda, para ayudarles con ese recurso habitacional que puedan necesitar en un momento dado. Hasta el momento a 12 familias”, indicó la vicepresidenta.