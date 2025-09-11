"¿Es que me quieres matar?", la versión de la víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera

"¿Es que me quieres matar?" Ismael Pérez, de 40 años, había recibido varias puñaladas por la espalda, la primera en la zona lumbar derecha. Al girarse vio a Álvaro, el hostelero del Albergue-bar La Trucha. Según su declaración a la Guardia Civil tras pasar de la UCI a la planta del Hospital de León, había recibido tres ataques cuando le hizo la pregunta.

Su versión de lo ocurrido el 1 de septiembre es diametralmente opuesta a la de hostelero, que en sede judicial afirmó que el agredido se había abalanzado sobre él sin mediar palabra intentando clavarle una caña de bambú coronada con un cuchillo en una suerte de terraza y almacén al aire libre, en la parte posterior del establecimiento

El relato de Pérez dice que había acudido a la terraza interior de La Trucha buscando colillas para fumar, ya que el estanco más cercano estaba en Calzadilla de Tera, a dos kilómetros. Siempre según su versión de lo sucedido observó una caja azul con cubiertos deteriorados y una botella que parecía de vino. Llevaba consigo una mochila roja y negra y un bastón de caña de bambú con una goma en un extremo y un cuchillo pelapatatas en el otro para defensa contra animales. Introdujo la botella y algunos cubiertos en la mochila, dejándola junto al bastón en la entrada de la terraza.

Zona posterior al establecimiento en la que el herido asegura que sentó en una terraza para recoger colillas y fumar. / J. A. G.

Ismael explicó que cuando se disponía a marcharse recogió el bastón y recibió el primer ataque: una puñalada por la espalda en la zona lumbar derecha. Al girarse, vio a Álvaro, sin camiseta y con un puñal de doble filo en la mano izquierda. El segundo ataque le alcanzó en el costado derecho, perforando hígado y pulmón, y provocándole un corte profundo en el antebrazo derecho.

Aturdido -continúa su relato-, vio cómo Álvaro cambiaba el puñal a la mano derecha. Ismael lo sujetó con su mano izquierda para frenar la agresión y fue cuando le preguntó: "¿Es que me quieres matar?" Álvaro tiró bruscamente, causándole cortes en la mano, y lanzó un tercer ataque dirigido a la cara, seccionándole el pómulo izquierdo y rompiéndole una muela del juicio y otra pieza dental.

En su testimonio a los investigadores prosigue contando que tras separarse,intentó dirigirse al pueblo, pero Álvaro, apuntándole con el arma, le dijo: "Por aquí no vienes al pueblo, quédate en el campo". La víctima recogió su bastón y mochila y se dirigió al puente, donde, asegura que con dificultad, llamó a emergencias antes de que su móvil se quedara sin batería.

En su declaración añade que dejó sus pertenencias en unos arbustos y, temiendo que los sanitarios fueran al bar, regresó a la entrada principal, donde se encontró con Guardia Civil y personal médico. Más tarde perdió la consciencia y despertó en la UCI del hospital de León.

"¿Qué ha pasado aquí?"

Cuando estaba siendo atendido, Álvaro, que había abandonado el lugar en su coche, preguntó a los guardias: "¿Qué ha pasado aquí?". Ismael le apuntó con el dedo y le contestó, "tú me has apuñalado". Álvaro negó las acusaciones varias veces, pero los agentes apreciaron restos de sangre en una de sus manos y rasguños en su rostro. Según consta en las diligencias, Álvaro reconoció entonces que había sido el autor del apuñalamiento y acompañó a una patrulla hasta el lugar donde había ocultado el arma, un cuchillo de caza de doble filo y 26 centímetros de hoja, con restos de sangre.

Ismael Pérez explica en su declaración que había alquilado una casa en Olleros a principios de julio y según su versión había conocido a Álvaro apenas cuatro o cinco días después de instalarse a través de un amigo en común. Vincula la relación a la compra de marihuana al hostelero hasta que la relación se volvió más distante y "dejó de venderme droga".

Transcripciones de whatsapp y una testigo a 23 metros

El herido ha aportado a la Guardia Civil la transcripción íntegra de la conversación de WhatsApp previa al ataque, en la que la víctima solicitaba sustancias al presunto autor. Aunque los mensajes y audios no contenían amenazas directas, evidencian tensiones y gestiones relacionadas con este asunto, y la víctima detalla los precios que presuntamente cobraba su agresor por marihuana y cocaína.

En su declaración cita también a una posible testigo: una mujer extranjera de unos cincuenta y tantos años, que portaba un móvil, y estaba sentada en la terraza exterior de la parte frontal del bar La Trucha, a unos 23 metros de donde se produjeron los apuñalamientos. La víctima declaró haberla visto cuando se dirigía inicialmente a la zona de la terraza donde fue a sentarse para buscar colillas y fumar.

La agresión se produjo en la calle, junto al acceso a la terraza-almacén. Enfrente estaba sentada la peregrina francesa, según la declaración de la víctima. / J. A. G.

La mujer, una peregrina francesa, ha prestado declaración en las últimas horas. ""Durante el interrogatorio, la testigo dejó claro que el herido no tuvo posibilidad alguna de defenderse, y que el hostelero agresor arremetió de forma brutal, sin mediar palabra, contra la víctima. Este relato rompe con las narrativas impulsadas por ciertos medios de comunicación extremistas, que han intentado presentar el apuñalamiento como un hecho lógico o derivado de un supuesto robo", difundió la la Sociedad Gitana Española, que defiende a la víctima.

Según el comunciado de la SGE, personada en el procedimiento, la testigo también afirmó que, tras cometer el "asesinato frustrado", el agresor huyó del lugar en su vehículo, dejando al herido abandonado y sin prestarle ningún tipo de auxilio. Este comportamiento ha sido calificado por la entidad como una muestra clara de la intención de eludir responsabilidades.

Petición de libertad

Las declaraciones de la víctima y de la peregrina se habrían producido con posterioridad a una petición de la defensa del empresario solicitando su salida de prisión en un recurso de apelación en el que sostiene que la prisión provisional acordada no resulta ajustada a derecho, por lo que solicita la revocación de la medida, alegando su arraigo, ausencia de antecedentes penales y la concurrencia de circunstancias eximentes o atenuantes en la causa.

Señala también circunstancias personales, sociales y familiares del investigado, así como sobre el contexto de los hechos y la supuesta existencia de legítima defensa, minimizando el riesgo de reiteración delictiva o la posible intimidación a la víctima.

El abogado del herido ha impugnado la solicitud de excarcelamiento del hostelero alegando que existen elementos objetivos que justifican la subsistencia de la medida adoptada, en tanto que la libertad del investigado puede suponer un riesgo grave para el desarrollo del proceso penal y para la seguridad de la víctima.

Entre otros argumentos fundamenta la privación cautelar de libertad en la elevada penalidad aparejada al tipo delictivo imputado —tentativa de homicidio—, que puede comportar una condena en abstracto de hasta diez años de prisión, circunstancia que objetivamente incrementa el riesgo de fuga del investigado en caso de mantenerse en libertad.