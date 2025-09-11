La Escuela de Música de Benavente "marca el tempo" del nuevo curso

La Escuela de Música Duquesa Pimentel de Benavente ya está en plena cuenta atrás para el inicio del nuevo curso, que arrancará oficialmente el próximo lunes. Con un equipo formado por 10 profesores titulados en las distintas modalidades, estos días previos están siendo de intensa actividad: reuniones, organización de grupos, reajustes de horarios... y nada menos que 190 clases individuales por cuadrar en apenas unos días.

"Septiembre siempre es un mes de puesta a punto", explica la directora de la escuela, Choni Sánchez. Y es que, aunque gran parte de la planificación ya está hecha, siempre hay hueco para nuevos alumnos, incluso de última hora. La escuela sigue admitiendo nuevas inscripciones, y quienes estén interesados pueden probar una clase gratuita durante la próxima semana.

Una de las señas de identidad de esta escuela es su apuesta por la música desde edades muy tempranas. Hay grupos desde los 2 y 3 años, y a partir de ahí la oferta se amplía con varios horarios por nivel, adaptándose a la disponibilidad de las familias.

Clases de música "senior"

Y para los adultos, continúa con éxito la propuesta de las clases "senior", una iniciativa que surgió el pasado año y que ha tenido muy buena acogida. "Estas sesiones están pensadas para adultos de cualquier edad que quieran iniciarse en la música de forma sencilla, sin necesidad de tener conocimientos previos ni tocar un instrumento de forma individual"..

En estas clases se trabaja la música de forma grupal y lúdica: con percusión, melodías simples, pequeñas coreografías, y mucho movimiento. Un enfoqueque permite mejorar la coordinación, la memoria y mantenerse activos física y mentalmente.

Pese a las dificultades iniciales para cuadrar horarios entre adultos con diversas ocupaciones, la experiencia ha sido positiva, incluyendo incluso la participación del grupo en actividades externas.

Con el curso ya en marcha, la escuela mantiene abiertas las vías de comunicación para resolver dudas, ofrecer información sobre los horarios disponibles y facilitar el acceso a nuevas matrículas. La escuela afronta un nuevo año académico con entusiasmo y vocación de servicio cultural para Benavente y su comarca.

Oferta formativa

La oferta formativa para los más pequeños hasta los siete años cuenta con Música y Movimiento. Comienza después Lenguaje Musical a partir de los 8 años y hay también formación en lenguaje musical para los adultos.

La escuela ofrece clases individuales de música en las que los alumnos aprenden a tocar distintos instrumentos: piano, flauta travesera, guitarra clásica y guitarra eléctrica, violín y violonchelo, trompeta y trombón. Dentro de las clases individuales de instrumento se ofrece canto moderno y canto lírico.

Y la amplia oferta de la escuela contempla agrupaciones instrumentales, combos y agrupaciones vocales. De modo que existe la posibilidad de participar en su Coro Juvenil o Escolanía y el Coro de Adultos. n