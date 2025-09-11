Benavente lanza un reto con premio: ¿Y si desplazarte a pie te puede hacer ganar 50 euros?

La Semana de la Movilidad se desarrollará en Benavente la próxima semana bajo el lema "Movilidad para todas las personas", en dos formas "sencillas y accesibles de moverse": la bicicleta y los paseos a pie. "Queremos que la ciudadanía, a través de la movilidad, descubra la ciudad, fomentando el ejercicio y el cuidado del medio ambiente", explica la concejala del área, Elena Justo.

El lunes 22 se celebra el Día sin Coches, bajo el lema "Benavente se mueve". En esta jornada "la ciudadanía está invitada a desplazarse a pie por la ciudad y registrar sus pasos a través de aplicaciones móviles. Cada persona tendrá que hacer el registro de sus pasos a través de un formulario que vamos a hacer en la página web del Ayuntamiento", explicó la concejala.

"Sortearemos un total de seis vales valorados en 50 euros, que se podrán canjear en las diferentes tiendas de ciclismo de la ciudad y premiaremos a todos esos participantes que hagan más de 10.000 pasos ese día", añadió.

Los registros se harán ese mismo lunes desde la madrugada hasta las 23.59 de ese mismo lunes.

Elena Justo, concejala de Deportes y Juventud. / E. P.

El programa previsto

El día 16 habrá "Paseos Históricos en Bicicletas", de la mano de Fernando Pernia se desarrollará una ruta cicloturista histórica por Benavente. "Pedaleando de la mano de Fernando Pernia, vamos a desarrollar una ruta en la que nos va a explicar los orígenes de Benavente, pasando por la Edad Media y llegando a la Edad Moderna y a la actual", explicó la concejala.

El miércoles 17, dos talleres en el Centro de Educación Vial. Uno a las 18 horas, "Aprende a elegir y reparar tu bici"; y, a las 19 horas, el taller "Pon a punto tu bici". Todos los participantes tendrán que bajar su bici y en el caso de que no tengan bici se les facilitará.

El jueves 18 la Policía Local impartirá una charla sobre los "Pedales urbanos" y es cómo circular seguro por la ciudad. Dará comienzo a las 18 horas.

El viernes 19 habrá paseo nocturno, "Paseando con Newton", una actividad de Astronomía por la Vía Verde con salida desde Casa Solita a las 21 horas.

Siguen las actividades el fin de semana. De modo que el sábado 20 hará yincana sostenible por la Vía Verde por la mañana y exposición de coches y bicis eléctricas en el Centro de Negocios del CTLB. Y el domingo 21 habrá una ruta cicloturista desde la Plaza Mayor