Benavente vuelve a subir a la pasarela, con el "Fashion Event"

Benavente se sube a la pasarela un año más. Es la segunda edición del Benavente Fashion Event, con el que la Concejalía de Comercio y Ferias apuesta por poner en valor al comercio local a través de una pasarela de moda protagonizada por las tiendas de Benavente.

No repiten todas las que participaron en la primera edición, pero se suman algunas nuevas. Son en total trece establecimientos de ropa, moda infantil, lencería, calzado, complementos y joyas los que se participan en la segunda edición, de este evento que pretende consolidarse en la ciudad.

La cita está prevista para este sábado, día 13 de septiembre, en la Plaza Mayor de Benavente. En esta ocasión el maestro de ceremonia es Peter Spósito, que tal y como explicó Sara Casquero, la concejala de Comercio, en la presentación del evento, se alzó con el galardón ‘Mercedes-Benz Fashion Talent 2024’, como mejor firma novel con su colección 'The RTW Couture' durante la edición 2024 de la Madrid Fashion Week.

Las modelos en esta ocasión serán de Benavente, como también el trabajo de peluquería que este año sí se ha conseguido de un negocio local. También colabora Viveros ASPROSUB con la decoración floral de esta pasarela.

La concejala, que estuvo acompañada por dos representantes de los comercios participantes, explicó que “apostamos mucho desde el Ayuntamiento y, sobre todo, desde esta concejalía, tanto de Ferias como de Comercio, por el talento de Benavente y comarca. Es un año más y un evento más que queremos demostrar que en Benavente tenemos de todo y muy bueno.”

Presupuesto previsto

Durante la presentación se abordó el presupuesto destinado a este evento, que el pasado año contaba con una subvención de 8.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León, y este año esa convocatoria no se ha producido por lo que el Ayuntamiento asume los costes de la organización. Casquero indicaba que faltan gastos por cerrar y el presupuesto rondará “los 7.000 - 8.000 euros”.

Un presupuesto muy por debajo de lo fijado en la licitación del contrato menor que se publicaba el pasado día 5 de septiembre y fijaba en 11.480 euros, a falta de sumar el IVA, para la producción técnica y audiovisual de este evento. Entre los requisitos del contrato se incluye además del personal, transporte, sonido y la iluminación, la edición de un vídeo en directo.