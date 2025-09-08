Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bienestar animal

Sanción de 750 euros a una vecina de Benavente por mantener perros en condiciones insalubres

La Policía Local descubrió siete canes sin microchip ni censados en una casa en ruinas

Uno de los perros rescatados en la casa abandonada de la calle Valdería.

Uno de los perros rescatados en la casa abandonada de la calle Valdería. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha decretado una sanción definitiva contra una vecina de la localidad, por mantener siete perros en condiciones inadecuadas dentro de una vivienda abandonada situada en la calle Valdería número 15.

La intervención se originó tras un aviso recibido por el servicio de emergencias 112 el día 4 de enero de 2025, alertando sobre la presencia de varios perros en el tejado de una vivienda en estado de ruina. Al llegar al lugar, la Policía Local constató la veracidad del aviso y detectó que ninguno de los tres perros examinados tenía microchip.

En total, se encontraron siete animales (la protectora recogió ocho), cinco de ellos recogidos de la calle y dos propiedad de la denunciada. Un informe posterior elaborado por la Técnica de Sanidad Municipal confirmó que los animales se encontraban en condiciones higiénicas deficientes, aunque sin signos evidentes de enfermedad o desnutrición. Sin embargo, la vivienda presentaba un tejado semihundido y riesgo evidente de derrumbe, lo que agravaba la situación de los animales.

Registro regional

La base de datos del sistema Siacyl reveló que la vecina tenía registrados cuatro perros, ninguno de los cuales contaba con las vacunas obligatorias en regla. Esta situación vulnera varios artículos de la Ordenanza Municipal sobre Animales de Compañía, entre ellos el artículo 5, que prohíbe mantener animales en instalaciones inadecuadas y sin vigilancia adecuada, y el artículo 11, que obliga a censar a los perros y mantener su cartilla sanitaria actualizada.

En consecuencia, el Ayuntamiento benaventano ha impuesto dos sanciones: una primera por la comisión de una infracción leve en la cuantía de 150,25 euros por no censar ni identificar a los animales mediante microchip, y una segunda por infracción grave de 600 euros por incumplir las condiciones higiénico-sanitarias y de vigilancia exigidas por la normativa. El total de la sanción impuesta a la responsable de los canes asciende a 750,25 euros.

La resolución ha sido notificada a la interesada, quien podrá interponer los recursos correspondientes en contra de esta sanción impuesta con carácter definitivo.

