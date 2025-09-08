Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los pendones ondean en Maire de Castroponce en la X Romería Vía de la Plata

Ocho localidades de Zamora y León comparten una jornada romera para honrar a la Virgen de la Natividad

Romería con pendones en Maire de Castroponce.

Romería con pendones en Maire de Castroponce. / E. P.

Eva Ponte

Maire de Castroponce celebró el sábado la X Romería Vía de la Plata con la participación de pendones de León y Zamora. Como viene siendo habitual el recorrido romero tuvo como punto de partida el Puente de la Vizana y el grupo de pendoneros y acompañantes realizó un recorrido de tres kilómetros hasta el pueblo, donde les esperaba la patrona del pueblo, la Virgen de la Natividad.

Ante ella, realizaron una venia los pendones de Abraveses de Tera, la Torre del Valle y Pobladura del Valle de la parte de Zamora, además del de la localidad anfitriona, y los de San Esteban de Nogales, Quintana del Marco, Cuevas y Valcabado del Páramo, de la provincia de León.

Continuó la fiesta en la zona del campo de fútbol, hasta donde llegaron en procesión, y los asistentes pudieron disfrutar de una merienda animada con la música de una discoteca móvil.

