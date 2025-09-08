Los pendones ondean en Maire de Castroponce en la X Romería Vía de la Plata

Maire de Castroponce celebró el sábado la X Romería Vía de la Plata con la participación de pendones de León y Zamora. Como viene siendo habitual el recorrido romero tuvo como punto de partida el Puente de la Vizana y el grupo de pendoneros y acompañantes realizó un recorrido de tres kilómetros hasta el pueblo, donde les esperaba la patrona del pueblo, la Virgen de la Natividad.

Romería en Maire de Castroponce. / E. P.

Ante ella, realizaron una venia los pendones de Abraveses de Tera, la Torre del Valle y Pobladura del Valle de la parte de Zamora, además del de la localidad anfitriona, y los de San Esteban de Nogales, Quintana del Marco, Cuevas y Valcabado del Páramo, de la provincia de León.

Romería con pendones en Maire de Castroponce. / E. P.

Continuó la fiesta en la zona del campo de fútbol, hasta donde llegaron en procesión, y los asistentes pudieron disfrutar de una merienda animada con la música de una discoteca móvil.