Comienza el curso escolar en Benavente con ilusión y nuevos proyectos en los centros

Vuelta al cole para los niños y niñas de Educación Infantil y Primaria marcada por la “normalidad”, según indican en los distintos centros escolares de Benavente. La semana precedente ha estado marcada ya por la ilusión del nuevo curso y los nuevos proyectos. Los centros escolares han recibido a las nuevas incorporaciones del equipo docente y se han llevado a cabo las tareas de organización de horarios y grupos para iniciar el curso de la mejor manera. Las instalaciones ya listas para recibir la actividad estudiantil, tras dos meses de vacaciones.

Algunas anécdotas se han vivido hoy en este inicio de curso escolar como en el colegio público de Buenos Aires donde el timbre no quiso funcionar y el nuevo director, micrófono en mano, dio la bienvenida a los escolares del nuevo curso. Este centro continúa con el programa British, ya totalmente consolidado y con la previsión de nuevos proyectos en torno al espacio compartido que irán desarrollando a lo largo del curso. En esta ocasión apuestan por un huerto escolar urbano y darán un impulso a su programa de radio.

Dos niños en su primer día en el colegio Buenos Aires de Benavente. / E. P.

En cada uno de los centros se van a trabajar proyectos trasversales que guiarán varias actuaciones a lo largo del curso escolar. Como el relacionado con el impulso de sesiones de convivencia escolar en este colegio de Buenos Aires.

En San Vicente de Paúl también con los nervios del primer día, ya no solo de los escolares sino también de familiares y docentes, según explicó la directora. Bajo el lema “El valor del cuidado” para el proyecto de centro de este año en el título “Somos ciudadanos” van a preparar actividades para el cuidado del Medio Ambiente, el cuidado personal, del Patrimonio o el cuidado a los demás.

Otro proyecto trasversal que ha comenzado desde hoy el colegio Virgen de la Vega. Es el relacionado con la conservación de los glaciares ya que este 2025 se celebra el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. Este será un proyecto trasversal a nivel de centro pero también apuestan por el proyecto “Todos contra el fuego” en el que ya han comenzado a trabajar y con el que se pretende hacer hincapié en sensibilizar a los escolares y sus familias en el cuidado del medio ambiente, y también en el cuidado de las personas mayores, entre otras iniciativas.

Inicio del curso escolar en Benavente. / E. P.

Cada uno de los centros ya prepara proyectos de fomento de la lectura, talleres de ciencia o los huertos escolares, entre otras iniciativas en las que hay lugar para el impulso a la comunicación social, la convivencia y los avances tecnológicos.