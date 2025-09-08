El Benavente Norte impulsa la detección precoz de enfermedades hepáticas con un innovador estudio poblacional

El Centro de Especialidades de Benavente acogerá mañana la presentación oficial del proyecto de investigación sobre el riesgo de padecer enfermedad hepática crónica en los habitantes de la zona básica de Benavente Norte. Esta iniciativa forma parte del programa de doctorado en Biomedicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de León, y está siendo desarrollada por la enfermera Esther Fernández Corral, miembro del EAP Bte Norte.

Al acto asistirán integrantes del equipo de Benavente Norte, responsables de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, y los directores de la tesis: el catedrático de Epidemiología y Salud Pública Vicente Martín Sánchez, el doctor Emérito Peramato Martín, personal emérito de Sacyl, y la investigadora postdoctoral Lorena Botella, también de la Universidad de León. El estudio, titulado “Estimación y prevalencia del riesgo de enfermedad hepática crónica en la zona básica de Benavente Norte”, tiene como objetivo detectar casos de riesgo no diagnosticados y diseñar un plan de intervención temprana.

La investigación, de carácter poblacional y aleatorizado, incluye a 350 participantes que han sido sometidos a una analítica y entrevista, previa firma de consentimiento informado. Los datos, completamente anónimos, se almacenan en una plataforma digital facilitada por la Universidad de León, desde la cual se analizarán los resultados para extraer conclusiones que orienten futuras estrategias de salud pública.

Una creciente prevalencia

Según la investigadora principal, los motivos que impulsan este estudio son la creciente prevalencia de la enfermedad hepática crónica (EHC), su carácter silente en fases iniciales, y la importancia del diagnóstico precoz desde la atención primaria como herramienta clave en la prevención.

Actualmente, la cirrosis hepática y el carcinoma hepatocelular representan las formas más graves de esta enfermedad, con cerca de 2 millones de muertes anuales. Aunque la hepatitis vírica ha disminuido gracias a los avances terapéuticos, el hígado graso no alcohólico (NAFLD) y la enfermedad hepática por alcohol se han convertido en las principales amenazas en Europa y América del Norte.

Para detectar precozmente estas patologías, se emplean dos herramientas clave en atención primaria: el índice FLI, que estima la esteatosis hepática mediante variables como IMC, triglicéridos, perímetro abdominal y GGT; y el índice Liver-risk, que permite identificar la fibrosis hepática en su fase inicial y reversible, combinando ocho parámetros analíticos y clínicos.

Ambos índices permiten establecer un diagnóstico precoz, identificar factores de riesgo específicos y desarrollar programas preventivos dirigidos a mejorar la calidad de vida de los usuarios y reducir los costes económicos derivados del tratamiento de la EHC.