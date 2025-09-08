El artista Patricio Salazar muestra su visión del mundo en Benavente

“Amaneceres” es el título elegido por el artista palentino Patricio Salazar de Prado para su exposición pictórica que muestra hasta el próximo día 27 en el Centro Cultural Soledad González de Benavente. En esta ocasión el artista ha seleccionado una veintena de obras de las más de 1.500 que tiene en su haber. Explica que “todos los cuadros son imaginados, ninguno se ajusta a ninguna realidad, yo me los imagino, yo me hago mis colores, y ha sido la forma que yo he encontrado para evadirme del mundo, que no asumo luchar contra una corrupción que me oprimía”, explica el autor.

Tras 42 años como agente medioambiental, Salazar de Prado, ya jubilado por una incapacidad, se dedica a pintar paisajes en los que expresa con colores muy llamativos lo que le sale en cada momento, según explica, “todo aquello que yo viví durante mis 42 años como agente medioambiental”. Explica que “pintar es el modo que tengo de expresarme”.

Asegura que “la soledad” es el sentimiento que más está presente en su obra pictórica, porque “la soledad ha sido siempre mi compañera, desde siempre. En mis cuadros no aparecen ni animales ni personas, solo los paisajes”.

En la inauguración de la muestra estuvo la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, quien puso en valor la belleza visual de la obra de este artista.

La exposición puede visitarse hasta el día 27, de martes a viernes en horario de 9:30 a 14 horas y de 17 a 20 horas; y los sábados de 10 a 14 horas.