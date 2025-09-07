Vox responde a IU sobre la Rúa y la Mota: “Las acusaciones carecen de fundamento y buscan rédito político”

El concejal de Obras y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Benavente, Eugenio Blanco, ha replicado al coordinador de IU, Jesús Nieto, "y a su camarada Manuel Barón" rechazando las acusaciones de paralización de obras, pérdida de subvenciones y de “incapacidad de gestión”, calificándolas de infundadas y motivadas por un interés político inmediato que busca confundir a la ciudadanía.

Blanco defiende que la pavimentación de la calle La Rúa y la intervención en el Mirador del Depósito de la Mota, razón de la petición de renuncia de todo el Gobierno local por parte de IU, fueron obras correctamente contratadas por el actual equipo de gobierno, cumpliendo con la legalidad vigente, los plazos establecidos y los procedimientos administrativos correspondientes.

El concejal mantiene que la paralización de las obras se debe a la renuncia de las empresas adjudicatarias, una situación que el gobierno municipal considera completamente ajena a su responsabilidad. "En un contexto económico complejo, esta problemática está afectando a licitaciones en toda España, por lo que no puede atribuirse al Ayuntamiento la decisión de compañías privadas de abandonar los trabajos", argumenta Blanco.

El edil de Vox considera “inaceptable e irresponsable” que IU intente trasladar a la opinión pública la idea de que PP y VOX son responsables de hechos que no dependen de la voluntad política, sino de decisiones empresariales. "Acusan a la oposición de utilizar esta situación para obtener beneficio político a costa de dañar la imagen de la ciudad", dice.

La petición de dimisión en bloque del equipo de Gobierno es vista por Blanco como un “despropósito que refleja la falta de rigor y la necesidad de protagonismo de Nieto y Burón". "El gobierno municipal reafirma su compromiso con los vecinos y asegura que seguirá trabajando para relanzar las licitaciones y garantizar que las inversiones lleguen a Benavente", dice, antes de invitar a IU "a dejar de lado el oportunismo y a colaborar con seriedad en la construcción del futuro de la ciudad".