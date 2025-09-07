El PSOE exige a Asensio que actúe para que Benavente no pierda la ayuda de la Rúa

La cuarta licitación para la renovación de la Calle La Rúa ha vuelto a quedar desierta y el Grupo Municipal Socialista, que ha calificado la situación de «inadmisible», ha exigido a la alcaldesa Beatriz Asensio en un comunicado que abandone su «pasividad» y actúe de forma inmediata en defensa de los intereses de la ciudad.

La actuación, presupuestada en 210.000 euros, cuenta con una subvención directa de 150.000 euros concedida por la Junta de Castilla y León, cuya última prórroga expira el próximo 31 de diciembre. El PSOE advierte que, de no retomarse el proceso de contratación con urgencia, Benavente podría perder una inversión considerada fundamental para la revitalización del centro histórico.

Por ello, insta a Asensio a solicitar una reunión urgente con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para paralizar los plazos de la subvención hasta que se pueda lanzar una nueva licitación.

Del mismo modo pide al equipo de Gobierno que modifique el proyecto. La empresa adjudicataria renunció a la obra y la siguiente licitación quedó desierta porque no contemplaba cuestiones fundamentales, como los servicios existentes o las pasarelas necesarias para garantizar el tránsito de comerciantes y vecinos. «Una muestra más de su improvisación: prometen unas cosas a los comerciantes pero luego hacen lo contrario».

Además, el proyecto no prevé medidas para compatibilizar la obra con el uso de la calle durante los trabajos, ni resuelve el problema del adoquín, que desde el inicio se sabía que no podía suministrarse. «Así lo han reconocido tanto miembros del equipo de gobierno como la propia empresa adjudicataria, ya que no existe stock suficiente para cumplir los plazos de ejecución, fijados en cinco meses», agrega el GMS.

"No podemos permitir que la inacción del equipo de Gobierno ponga en riesgo una ayuda económica ya concedida, clave para la mejora urbana y turística de una de las calles más emblemáticas de nuestra ciudad. Defender los intereses de las benaventanas y benaventanos es responsabilidad del gobierno local, y eso implica agotar todas las vías administrativas y políticas para no perder esta oportunidad de inversión", concluye