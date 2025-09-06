IU Benavente exige la dimisión en bloque del equipo de gobierno PP-VOX por su “incapacidad manifiesta”

La agrupación Izquierda Unida de Benavente ha emitido un duro comunicado en el que denuncia la incapacidad del equipo de gobierno municipal, formado por PP y VOX, y exige su dimisión en bloque. La formación considera que la gestión actual ha llevado a la ciudad a una situación insostenible, marcada por el abandono institucional y la pérdida de importantes inversiones.

Uno de los ejemplos más recientes es la renuncia de la empresa adjudicataria de la pavimentación de la calle La Rúa, seguida de una nueva licitación que ha quedado desierta. La obra, cuyo plazo de ejecución finaliza el 31 de diciembre, se da por perdida, al igual que la subvención de 150.000 euros asociada a ella, argumenta en un comunicado.

Además, IU Benavente considera que tampoco se ejecutará el mirador desde el depósito de La Mota, ni la reforma de las pistas de pádel, y teme que la subvención de 2,4 millones de euros para el Mercado de Abastos, que expira en marzo, también se pierda. Esta sucesión de fracasos evidencia, según la formación, una falta de planificación política alarmante.

Deterioro progresivo

La agrupación denuncia que esta situación ha provocado un deterioro progresivo de la ciudad, con calles abiertas indefinidamente, maleza en las aceras, suciedad generalizada y obras semiparalizadas como las del Parador de Turismo, afectando tanto a vecinos como a turistas. A ello se suma la paralización del proyecto Puerta del Noroeste, considerado clave para la economía local, que aún no ha visto movimiento de maquinaria.

IU Benavente califica la gestión del equipo de gobierno como una muestra de improvisación y falta de ideas, señalando directamente a la alcaldesa como una “mera marioneta de José Manuel Salvador”, a quien describe como “uno de los personajes más dañinos de la política municipal”.

Dada la situación, la formación concluye que la única salida posible es la dimisión inmediata de todos los ediles con responsabilidad de gobierno, aunque lamenta que “el daño ya está hecho”.