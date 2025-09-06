La ciudad renueva la señalización vial de sus principales avenidas

Benavente se prepara para una semana de intervenciones en su red vial. El Ayuntamiento de Benavente, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, ha anunciado la renovación de la señalización horizontal en varias calles clave del municipio. Esta actuación busca mejorar la seguridad y la visibilidad en las principales arterias de circulación.

Los trabajos se realizarán entre el 8 y el 14 de septiembre, principalmente en horario nocturno, para minimizar el impacto en el tráfico. Las vías afectadas incluyen la Carretera de Villanueva, Calle Cartagena de Indias, Calle de las Eras, Camino de Santiago, Calle Tejares, Avenida Maragatos, Avenida Federico Silva, Avenida El Ferial y Avenida Donantes de Sangre. El Ayuntamiento solicita a los vecinos que eviten estacionar sobre las líneas de aparcamiento para facilitar los trabajos.

El consistorio ha manifestado también su intención de continuar con la mejora de la señalización vial mediante la contratación de empresas especializadas y el apoyo del personal municipal. Esta iniciativa formaría parte, según un comunicado municipal, de un plan más amplio para reforzar la seguridad vial y la calidad del entorno urbano.