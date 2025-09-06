Medio Ambiente
Benavente mejorará los dos puntos limpios con una subvención regional
Más de 100.000 euros de fondos europeos permitirán renovar las instalaciones de recogida de residuos
Benavente
El Ayuntamiento de Benavente ha recibido una subvención de 100.430 euros procedente de Fondos Europeos, gestionados por la Junta de Castilla y León, destinada a la mejora de los puntos limpios de la ciudad. Esta ayuda permitirá renovar y modernizar infraestructuras clave para la gestión de residuos urbanos.
Entre las actuaciones previstas se incluyen la instalación de nuevas casetas de control de accesos, la colocación de escaleras para facilitar el descenso a los muelles, la adecuación del vallado perimetral, la incorporación de pasarelas metálicas entre contenedores y la renovación de la señalización interior. Estas mejoras buscan optimizar el acceso y la seguridad en las instalaciones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un hombre es apuñalado en la cara y el abdomen en un pueblo de Zamora
- La Sociedad Gitana Española exige justicia por el apuñalamiento de Olleros de Tera
- Apoyo al vecino de Olleros que está detenido como supuesto autor del apuñalamiento a otro hombre
- El gracioso comentario que circula por redes sobre uno de los ríos de Zamora
- Olleros pide la 'pronta liberación' del vecino detenido, tras apuñalar al 'atracador' de su bar
- El Procurador del Común sugiere cambiar de ubicación el mercadillo de Benavente
- Prisión provisional para el vecino de Olleros que apuñaló al 'atracador' de su bar
- Losán prorroga el permiso retribuido y siembra dudas sobre su futuro en Villabrázaro