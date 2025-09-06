Benavente mejorará los dos puntos limpios con una subvención regional

El Ayuntamiento de Benavente ha recibido una subvención de 100.430 euros procedente de Fondos Europeos, gestionados por la Junta de Castilla y León, destinada a la mejora de los puntos limpios de la ciudad. Esta ayuda permitirá renovar y modernizar infraestructuras clave para la gestión de residuos urbanos.

Entre las actuaciones previstas se incluyen la instalación de nuevas casetas de control de accesos, la colocación de escaleras para facilitar el descenso a los muelles, la adecuación del vallado perimetral, la incorporación de pasarelas metálicas entre contenedores y la renovación de la señalización interior. Estas mejoras buscan optimizar el acceso y la seguridad en las instalaciones.