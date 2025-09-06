Un accidente de tráfico en Benavente deja un herido leve tras chocar un turismo contra un muro

Un herido leve es el balance de un accidente ocurrido pasada la una del mediodía en el número 32 de la calle Doctor Rozada Giganto. Un turismo se salió de la vía y terminó colisionando contra un muro, según ha informado el 112. El siniestro se ha producido al ponerse en movimiento el turismo mientras el conductor se subía al coche sin poder controlarlo.

El herido, un varón de 87 años, permanecía consciente tras el impacto y presentaba, en principio, heridas leves. Los testigos del suceso solicitaron asistencia médica inmediata para atender al afectado.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se encargaron de prestar los primeros auxilios al herido y trasladarlo al Hospital de Benavente.