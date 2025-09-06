Sucesos
Un accidente de tráfico en Benavente deja un herido leve tras chocar un turismo contra un muro
El coche ha impactado contra una pared en la calle Doctor Rozada Giganto y el conductor ha sido trasladado al Hospital
Un herido leve es el balance de un accidente ocurrido pasada la una del mediodía en el número 32 de la calle Doctor Rozada Giganto. Un turismo se salió de la vía y terminó colisionando contra un muro, según ha informado el 112. El siniestro se ha producido al ponerse en movimiento el turismo mientras el conductor se subía al coche sin poder controlarlo.
El herido, un varón de 87 años, permanecía consciente tras el impacto y presentaba, en principio, heridas leves. Los testigos del suceso solicitaron asistencia médica inmediata para atender al afectado.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se encargaron de prestar los primeros auxilios al herido y trasladarlo al Hospital de Benavente.
- Un hombre es apuñalado en la cara y el abdomen en un pueblo de Zamora
- La Sociedad Gitana Española exige justicia por el apuñalamiento de Olleros de Tera
- Apoyo al vecino de Olleros que está detenido como supuesto autor del apuñalamiento a otro hombre
- El gracioso comentario que circula por redes sobre uno de los ríos de Zamora
- Olleros pide la 'pronta liberación' del vecino detenido, tras apuñalar al 'atracador' de su bar
- El Procurador del Común sugiere cambiar de ubicación el mercadillo de Benavente
- Prisión provisional para el vecino de Olleros que apuñaló al 'atracador' de su bar
- Losán prorroga el permiso retribuido y siembra dudas sobre su futuro en Villabrázaro