Sucesos
Policía y bomberos sofocan un fuego provocado en una casa abandonada de la calle Florida de Benavente
Rescatado un hombre indispuesto en la habitación de su domicilio tras un aviso vecinal
Agentes de la Policía Local y bomberos de Benavente sofocaron ayer un fuego presuntamente provocado en una vivienda abandonada de la calle Florida. Horas antes, agentes de la Policía rescataron a un vecino indispuesto en la habitación de su domicilio que no respondía a las llamadas.
En el primer caso, la Policía Local recibió a las 20:11 horas un aviso del Servicio de Emergencias 112 alertando de un incendio en una vivienda de la calle Florida. Una patrulla se desplazó al lugar y comprobó que el fuego afectaba a la persiana de un inmueble, aparentemente provocado por varios jóvenes. Los agentes sofocaron las llamas con el extintor del vehículo policial, y posteriormente los Bomberos terminaron de extinguirlo.
La vivienda, abandonada y ocupada ilegalmente hasta fechas recientes, sufrió daños en la persiana exterior y en parte del salón, concretamente en un sofá junto a la ventana. Se localizó y avisó a la titular del inmueble.
Vecino mareado
A las 18:28 horas, una vecina alertó de que un hombre no respondía en el interior de su vivienda en la avenida Federico Silva. La patrulla policial constató que se escuchaba la televisión y que el teléfono móvil del residente estaba dentro.
Tras repetidos intentos de contacto sin éxito, se avisó a Bomberos, Guardia Civil y al Servicio de Ambulancia 112. Los bomberos realizaron la apertura de la puerta, encontrando en el interior a un varón mareado en la cama, que fue atendido por los Servicios Médicos en el lugar, negándose al traslado al Hospital Comarcal.
