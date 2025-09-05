Policía y bomberos sofocan un fuego provocado en una casa abandonada de la calle Florida de Benavente

Agentes de la Policía Local y bomberos de Benavente sofocaron ayer un fuego presuntamente provocado en una vivienda abandonada de la calle Florida. Horas antes, agentes de la Policía rescataron a un vecino indispuesto en la habitación de su domicilio que no respondía a las llamadas.

En el primer caso, la Policía Local recibió a las 20:11 horas un aviso del Servicio de Emergencias 112 alertando de un incendio en una vivienda de la calle Florida. Una patrulla se desplazó al lugar y comprobó que el fuego afectaba a la persiana de un inmueble, aparentemente provocado por varios jóvenes. Los agentes sofocaron las llamas con el extintor del vehículo policial, y posteriormente los Bomberos terminaron de extinguirlo.

La vivienda, abandonada y ocupada ilegalmente hasta fechas recientes, sufrió daños en la persiana exterior y en parte del salón, concretamente en un sofá junto a la ventana. Se localizó y avisó a la titular del inmueble.

Vecino mareado

A las 18:28 horas, una vecina alertó de que un hombre no respondía en el interior de su vivienda en la avenida Federico Silva. La patrulla policial constató que se escuchaba la televisión y que el teléfono móvil del residente estaba dentro.

Tras repetidos intentos de contacto sin éxito, se avisó a Bomberos, Guardia Civil y al Servicio de Ambulancia 112. Los bomberos realizaron la apertura de la puerta, encontrando en el interior a un varón mareado en la cama, que fue atendido por los Servicios Médicos en el lugar, negándose al traslado al Hospital Comarcal.