La pavimentación de la calle La Rúa de Benavente, en el aire: la licitación queda desierta

El proyecto de pavimentación de la calle La Rúa lleva camino de no ejecutarse con la consiguiente pérdida de la subvención de 150.000 euros concedida por la Junta de Castilla y León. Tras la renuncia de la empresa adjudicataria a principios de agosto, el Ayuntamiento inició un nuevo procedimiento de licitación por vía de urgencia. El plazo de presentación de ofertas finalizó el pasado día 20. La convocatoria ha quedado desierta.

Aunque la Concejalía de Obras confiaba en que la empresa que está ejecutando el proyecto de los Paseos de la Mota, la orensana Mixturas, presentara de nuevo una oferta, pero esto no ha ocurrido. La posibilidad de que la obra no se ejecute ya es prácticamente irreversible, según reconoció el titular de área, Eugenio Blanco, que achaca el desinterés de las empresas a un "cúmulo de circunstancias", pero singularmente a la carencia de mano de obras especializada en este tipo de trabajos de adoquinado.

La Administración regional había concedido varias prórrogas manteniendo la subvención. La última, improrrogable, finaliza el 31 de diciembre. A tres meses de que finalice el año, admite Blanco, "sería muy difícil cumplir los plazos". El concejal cree que la pavimentación del principal vial de Benavente tendrá que quedar para un momento ulterior.

Críticas de IU

La situación de las obras movió ayer a Izquierda Unida a criticar al equipo de Gobierno PP-Vox, al que acusa de haber mentido a los benaventanos. En un comunicado cargó contra el concejal de Obras, Eugenio Blanco, quien según IU atribuyó la renuncia de la empresa adjudicataria Obras, Pavimentos e Instalaciones Industriales S.L. (OPAIN S.L.) a la "falta de mano de obra".

El portavoz de Izquierda Unida, Manuel Burón, ha esgrimido el decreto de resolución del contrato y el escrito de alegaciones de la empresa: "demuestran que esa no fue la verdadera causa", sostiene.

Imagen del depósito de la Mota, que ya no se convertirá en mirador. | J. A. G.

En su escrito del 30 de julio, Opain S.L., la empresa que renunció, expuso varios motivos para no ejecutar la obra: la imposibilidad de iniciar los trabajos el 7 de agosto de 2025; la falta de seguimiento arqueológico hasta septiembre, lo que afectaría al plazo; la ausencia en el contrato de soluciones para mantener el acceso peatonal a vecinos y comerciantes; la indefinición sobre servicios soterrados que podrían requerir protección; y la no disponibilidad a tiempo de ciertos materiales específicos.

Para IU, en ningún punto del documento la empresa justifica su renuncia por "falta de personal". El grupo municipal considera que este caso se suma a otros ejemplos de ineficacia del equipo de Gobierno PP-Vox, "como las obras del polígono Puerta del Noroeste, los paseos de la Mota o el proyecto PIREP en el Mercado de Abastos, todos con retrasos o demoras significativas".

No habrá mirador en el depósito

Otra obra que no se ejecutará tal y como estaba proyectada es la del depósito de la Mota. El plazo de entrega de los trabajos finaliza en octubre. La empresa ya ha comunicado al Ayuntamiento su intención de renunciar a su ejecución, después de haber conseguido una prórroga de cinco meses que no ha servido para avanzar en los trabajos. En el caso de que la empresa no renunciara, el Ayuntamiento, de cualquier modo, resolvería el contrato, según explicó también Eugenio Blanco.

Plano de la actuación en el depósito que ya no se ejecutará. / J. A. G.

Así las cosas, esta actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad de la Mota que preveía convertir el viejo depósito en un mirador con una torre de acceso con escaleras y ascensor, ya no se hará. Según el concejal de área, los fondos destinados a esta actuación se destinarán con toda probabilidad a otros ejes del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

Corre turno

Tampoco ejecutará las obras de reforma de las pistas de pádel la empresa que resultó adjudicataria. No ha presentado la documentación de solvencia exigida en plazo ni tampoco la fianza requerida.

En este caso, Contrataciones prevé que la licitación corra turno y se adjudique a la segunda constructora que presentó mejor oferta de las cinco que concurrieron a la convocatoria. De no aceptar esta, el turno seguiría corriendo en teoría hasta consumar la adjudicación.