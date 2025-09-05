Instan a formalizar un acuerdo sobre el cementerio de la iglesia de Santa Marta de Tera

El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana López, ha emitido una resolución firme aunque no vinculante en la que insta al Ayuntamiento de Camarzana de Tera a cumplir con cinco exigencias legales antes de tomar cualquier decisión sobre la gestión o clausura del cementerio parroquial de Santa Marta de Tera.

La primera medida resuelta por el defensor regional exige que, si se mantiene el interés en que la Junta Vecinal asuma la gestión del cementerio, se formalice un acuerdo de delegación de competencias conforme a la normativa vigente. Este acuerdo debe detallar las obligaciones de ambas administraciones, los recursos materiales y económicos disponibles, y los mecanismos de control por parte del Ayuntamiento.

En segundo lugar, se requiere que el Ayuntamiento exija a la parte transmitente la acreditación completa de la titularidad del inmueble, las condiciones del recinto y los derechos funerarios vigentes, en cumplimiento del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

La tercera recomendación establece que cualquier orden de clausura debe ir precedida de un expediente administrativo. Este debe incluir un informe sanitario, la publicación oficial del procedimiento y la garantía de audiencia para todos los titulares de derechos funerarios, incluso aquellos que residan fuera de la localidad.

El cuarto punto subraya la necesidad de respetar el principio de confianza legítima, evitando situaciones de indefensión. Toda actuación debe realizarse con antelación suficiente, información clara y transparencia, para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas sobre las sepulturas de sus familiares.

Un bando

Por último, el Procurador exige que el Ayuntamiento dé una respuesta expresa y motivada al escrito presentado por el reclamante el 9 de abril de 2024, así como a futuras solicitudes similares. Además, debe garantizar el acceso a la información pública sobre cualquier acto administrativo que afecte al cementerio.

Aunque la Junta Vecinal de Santa Marta de Tera desistió de la clausura, el informe del Procurador del Común, de once páginas, hace notar que no ha recibido "ningún soporte documental que nos permitiera analizar el alcance de la decisión adoptada", por lo que procedió a examinar la sede electrónica y la página web municipal constatando que, en el apartado dedicado a los anuncios, constaba un bando fechado el 10 de marzo de este año .

"La Junta Vecinal –recoge literalmente la resolución de la Alta magistratura reproduciendo el bando – en sesión extraordinaria urgente, celebrada el 10 de marzo de 2025, adoptó el siguiente acuerdo: Dejar sin efecto, el acuerdo adoptado por la Junta Vecinal el 27 de diciembre de 2023, referido al punto sexto: Clausura del Cementerio de la Iglesia, al no disponer esta Entidad local menor de Santa Marta de Tera de la identidad de las personas usufructuarias del suelo y el plazo de 20 años establecido en la estipulación tercera del Convenio de colaboración no vence hasta el 29 de marzo de 2027, y puesto que no se ha iniciado ninguna actuación administrativa de suspensión y clausura, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la Policía Sanitaria Mortuoria en la Comunidad de Castilla y León". El bando concluía anunciando una próxima convocatoria a los vecinos para informarles sobre el asunto del acuerdo adoptado. Con todo, el Procurador del Común ha resuelto la queja. con las propuestas referidas y dirigidas al Ayuntamiento de Camarzana.

"Profunda preocupación"

La Asociación “Las Eras de Santa Marta de Tera”, responsable de la queja y presidida por Fernando Rodríguez Tocino, ha difundido un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por la gestión del proceso de clausura del cementerio parroquial de la localidad.

Al socaire de l a resolución del Procurador del Común, el colectivo ha subrayado que el alto magistrado regional confirma que las competencias en materia de cementerios son exclusivamente municipales.

La asociación denuncia que, desde abril de 2024, se ha solicitado información al Ayuntamiento de Camarzana de Tera sin obtener respuesta, lo que vulneraría la Ley de Transparencia. Ante esta situación, se presentó una queja formal al Procurador del Común, quien ha dado la razón al colectivo vecinal en su resolución del 5 de mayo de 2025.

El comunicado también señala "la falta de implicación del Presidente de la Diputación de Zamora, quien habría respondido a los requerimientos solo tras la intervención del Procurador". La asociación considera que "tanto el alcalde como el presidente provincial han mostrado una actitud de desinterés institucional", y cuestiona "su capacidad para ejercer sus cargos".

La nota de Las Eras Concluye exigiendo que se respete el procedimiento legal para la clausura del cementerio, se garantice el derecho a la información de los vecinos y se evite cualquier tipo de indefensión.