Benavente abre la preinscripción de talleres de manualidades, encuadernación, pintura y bolillos

El Ayuntamiento de Benavente, a través de su Concejalía de Cultura, ha presentado la oferta de actividades municipales para el curso 2025/2026. La programación incluye talleres de manualidades, encuadernación, pintura y bolillos, que se desarrollarán entre octubre de 2025 y mayo de 2026. La preinscripción estará abierta del 8 al 14 de septiembre, tanto de forma presencial en el Edificio Administrativo El Ferial como por correo electrónico.

Las bases y boletines de inscripción estarán disponibles en la tercera planta del Edificio Administrativo El Ferial y en la página web del Ayuntamiento de Benavente. Si la demanda supera las plazas ofertadas, se realizará un sorteo el 16 de septiembre, cuyos resultados se publicarán en la web municipal. Los adjudicatarios deberán confirmar su plaza los días 22, 23 y 24 de septiembre.

En cuanto a los horarios, las manualidades se impartirán los lunes de 19:00 a 20:45 h en la Casa de Cultura La Encomienda. La encuadernación tendrá dos turnos los martes (16:00 a 17:45 h y 19:00 a 20:45 h) en el mismo centro. La pintura se ofrecerá los viernes de 17:45 a 19:00 h, también en La Encomienda. Por su parte, los bolillos se desarrollarán en el Edificio Administrativo El Ferial con tres horarios los martes: de 16.00 a 17.45 horas, de 17.45 a 19.00 h. y de 19.00 a 20.45 horas. El coste de cada curso es de 86 euros. La aceptación de la plaza implica la obligatoriedad de realizar el pago en el plazo establecido. Las actividades comenzarán el 1 de octubre y finalizarán el 30 de mayo de 2026.