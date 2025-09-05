Arranca Benafest 2025: dos días de música gratuita en Benavente con 14 bandas

Benafest 2025 arrancó esta tarde su tercera edición en el entorno del Prado de Las Pavas con un cartel que combina bandas locales con artistas en vías de consolidación o ya consolidados. El festival, de entrada gratuita, ofrece música en directo desde las siete hasta las tres de la madrugada, y repetirá mañana horario con un único escenario como epicentro de la programación.

La jornada del viernes se puso en marcha con la actuación de Raíles de Plata. Con repertorios de aproximadamente una hora por grupo, siguieron The Carlo’s Band , Leviatán, Buscando a Julieta, Nuevo Berlín, y Catalina Grande Piñón Pequeño. Estaba previsto que el cierre corriera a cargo de H DJ.

Del elenco de grupos, Nuevo Berlín actuó con un contrato menor adjudicado por el consistorio por un importe de 785 euros, mientras que la actuación de Catalina Grande Piñón Pequeño ha sido contratada por 6.715 euros, a través de la empresa Wilma Producciones y Management.

Sábado

Hoy sábado, el cartel se renueva con Edgar Allan Pop , The Strex, Mogollón de Judas , The Indecentes , Trebede, y Meler. El cierre de la jornada y de esta tercera edición del festival correrá a cargo de Dani Santos DJ.

Al igual que el viernes, las dos últimas bandas que subirán al escenario esta noche lo hacen bajo contrato. La actuación de Trebede tiene un coste de 6.050 euros, mientras que Meler actuará bajo contrato con Urbania Entertainment por un importe de 7.260 euros.

Presupuesto y producción

Benafest 2025 cuenta un presupuesto total que supera los 38.000 euros, según el gasto aprobado por el Ayuntamiento benaventano, entre contratos artísticos y producción. Esta última, motivo de polémica en la pasada edición y causa de que la artista Conchita no actuará en Benavente, corre a cargo en esta ocasión de La Factoría del Show S.L. por un valor total de 18.089 euros, incluyendo los impuestos.

El camión escenario, los equipos de luz y sonido comenzaron a montarse el jueves con la intención de garantizar la calidad técnica y logística del evento, que además contará con la animación entre conciertos a cargo de Disco Devesa by Phurry.

El festival cuenta además con la colaboración de la Diputación Provincial de Zamora, la Fundación Caja Rural y el espacio Las Pavas Gastropark, que acoge el evento desde la primera edición, en 2023.

Con catorce artistas programados, de los cuales diez son locales, el Benafest 2025 busca consolidarse, tras la controvertida edición de 2024, como un escaparate de talento musical en la zona, razón por la que nació, amalgamado con bandas de cierto renombre.