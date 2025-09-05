Ángel Blanco recorre las zonas afectadas en Vidriales por el incendio de Molezuelas

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha visitado varias localidades afectadas por el incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda. Durante su recorrido, ha podido comprobar de primera mano los daños ocasionados por el fuego en Uña de Quintana, San Pedro de la Viña, Cubo de Benavente, Ayoó de Vidriales, Carracedo, Congosta y Santibáñez de Vidriales.

En su visita, Ángel Blanco ha conversado con varios alcaldes y vecinos que han sufrido las consecuencias del siniestro. El objetivo ha sido escuchar sus necesidades y trasladarles información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar los efectos de la catástrofe.

El subdelegado ha recordado que el Consejo de Ministros declaró el pasado 26 de agosto como Zona Gravemente Afectada por Emergencia de Protección Civil a todos los territorios perjudicados por este incendio, que fue extinguido el 31 de agosto. Esta declaración permite activar un paquete de ayudas específicas para los damnificados.

El subdelegado del Gobierno en una de las localidades de la comarca benaventana de Vidriales afectadas por el incendio. / S. G.

Todos los afectados disponen de un plazo de un mes desde la fecha de extinción para acogerse a las ayudas contempladas en el Real Decreto 307/2005, que regula las prestaciones destinadas a atender las necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.