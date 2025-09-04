La exposición "IdentiEdades" en Benavente muestra la evolución artística y vital de Yolanda Gutiérrez

Más de veinte años de cuadernos, bocetos y experimentación se dan la mano en la exposición IdentiEdades, una muestra que refleja la evolución artística y vital de su autora, Yolanda Gutiérrez Lobato. "Lo que he querido es aunar una serie de ideas y trabajos que he ido acumulando a lo largo de este tiempo", explica. Puede verse hasta mañana en el Centro Cultural Soledad González.

Retratos en lápiz, pintura y técnicas tradicionales conviven en un recorrido que desemboca en el arte digital, el terreno en el que se mueve con mayor soltura desde hace años y en el que hoy trabaja también de manera profesional.

Recorrido por la exposición. / E. P.

La exposición, concebida como un viaje cronológico, arranca en la adolescencia de la artista, con los primeros esbozos que marcaron su inquietud creativa, y va avanzando hacia etapas más maduras en las que se aprecia la consolidación de un estilo propio. "Creo que se ve bastante bien cómo ha evolucionado conmigo", apunta.

Dos visitantes de la muestra observando la exposición. / E. P.

Una pantalla al fondo completa el recorrido con otros retratos menos personales, que aportan variedad y muestran su versatilidad. En ellos destaca especialmente la importancia del color RGB, un elemento esencial en el retrato digital.

El hilo conductor de IdentiEdades es la búsqueda de lo íntimo y lo humano en cada rostro. "Siempre intento sacar una parte de la persona, no sé si es la mirada o algún rasgo que, cuando lo encuentro, me emociona. El digital le da un tono más moderno, casi de ilustración o caricatura".

Yolanda muestra su obra. / E. P.

Yolanda asegura que "no me convence" la Inteligencia Artificial a la hora de realizar su obra digital. "Nunca la he utilizado. No me gusta tirar del trabajo de otros autores sin su consentimiento, y creo que no favorece al arte digital, que ya de por sí está poco valorado. Mucha gente piensa que todo se hace con un botón y no es así. Un retrato puede llevar muchas horas y tiene un trabajo detrás que no tiene nada que ver con apretar un clic”.