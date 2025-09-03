Miguel de Lucas ilusiona una vez más a los benaventanos

Miguel de Lucas volvió a ilusionar a un público entregado en Benavente que no quiso perderse una nueva cita con este artista bien conocido en la ciudad.

A la derecha, Miguel de Lucas durante el espectáculo. / E. P.

La noche del lunes se cerró el programa Lunes Infantiles, más tarde de lo previsto puesto que su actuación se tuvo que aplazar por el humo de los fuegos días atrás. La Plaza Mayor de Benavente acogió el espectáculo en el que no faltó la complicidad con el público, la ironía de su humor, sus reflexiones en voz alta que no dejan de sorprender y mucha magia.