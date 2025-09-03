El Festival Internacional de Folklore en Benavente, no entiende de fronteras

El Teatro Reina Sofía de Benavente completó el aforo con el Festival Internacional de Folklore que ha recalado una vez más en la ciudad. Un evento muy esperado y que no ha defraudado a cientos de personas que se han dado cita en el teatro benaventano para conocer de primera mano los bailes, cánticos y vestimentas tradicionales de cuatro grupos llegados de distintos puntos de la geografía internacional.

Comenzó el festival con un colorido pasacalles en el que si algo ha caracterizado a estos grupos es la sonrisa constante. Janos Bihari ha sido el primero de los grupos en subir al escenario desde Hungría. Su espectáculo puso en escena la intensidad interpretativa de los jóvenes bailarines. Trajes y danzas de tradición cíngara dejaron su fuerza en el escenario.

El grupo de Macedonia del Norte, en el Festival Internacional de Folklore. / E. P.

Netos de Bandim, desde Guinea Bissau siguieron con su particular espectáculo. El folclore de este país es música, es color y es alegría, y "la vida de estas gentes de Guinea late al ritmo de tambores, que ya verán, son la caña. Su vida, además de latir entre tambores, se mezcla con sus fiestas populares. Miren, las fiestas populares de Guinea Bissau gozan de un clima maravilloso y todo se celebra en la calle. La capital se llama Bissau y es un puerto lleno de vida y de sonrisas, es gente sonriente que va por la vida demostrando su gran sonrisa", explicó el presentado del espectáculo y presidente del grupo organizador, Don Sancho, de Zamora.

El grupo de Guinea Bissau, en Benavente. / E. P.

KUD Pance Pesev, llegados desde Macedonia del Norte, no dejaron indiferente al público. Con influencias griegas y una fuerte tradición en las danzas de bodas, donde los bailarines forman corros que simbolizan la participación de toda la comunidad, los macedonios acercaron a Benavente arte vivo.

El grupo de Macedonia del Norte en el Festival Internacional de Folklore . / E. P.

Combinaciones Folklóricas, de Colombia fueron los encargados de cerrar esta primera jornada del Festival Internacional de Folklore. En su puesta en escena realizó un recorrido por distintas danzas del país, desde influencias españolas del interior hasta los ritmos del Pacífico. Su espectáculo tiene como eje la cumbia.