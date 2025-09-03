Proyecto Lexis
El colegio San Vicente de Paúl de Benavente fomenta la lectura con recursos digitales
Los docentes han mantenido vivo el proyecto Lexis durante la temporada estival
"¿Alguna vez un libro te cambió la forma de ver el mundo?". Con esta pregunta comienza la descripción del proyecto Lexis, una iniciativa puesta en marcha por el colegio San Vicente de Paúl de Benavente que "transforma la lectura en una experiencia digital y participativa", según explica en centro.
"En Lexis, las historias no se quedan en las páginas: saltan, cobran vida y se comparten. Este canal es el rincón donde los lectores se convierten en narradores, recomendando libros que los atraparon, emocionaron o hicieron pensar. Cada vídeo es una invitación a abrir la mente, viajar a nuevos mundos y, por supuesto, encontrar esa próxima lectura que no podrás soltar. Historias contadas de lector a lector. Porque un buen libro no solo se lee", continúa la descripción del proyecto.
El proyecto difundido a través del canal de youtube permite que a través de reseñas en vídeo, los lectores compartan sus impresiones a través de este canal abierto a la comunidad. "Durante el verano, los docentes mantuvieron vivo el proyecto con entusiasmo y compromiso, demostrando su papel clave en la continuidad educativa", asegura el centro.
Este curso, serán los alumnos y sus familias quienes tomarán el protagonismo, consolidando Lexis como una herramienta innovadora que fomenta la expresión y el gusto por la lectura.
