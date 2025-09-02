Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una motorista inconsciente tras una caída en Mózar de Valverde

Nuevo accidente de moto en la provincia de Zamora

Ambulancia de Emergencias.

Ambulancia de Emergencias. / LOZ

A. A.

A última hora de la tarde de este martes, una motorista ha resultado herido tras una caída en Mózar de Valverde. El incidente ha tenido lugar en la carretera ZA-P-1512, en la salida de Villanázar en sentido Santa Cristina de la Polvorosa.

Los alertantes que han dado el aviso al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León son sanitarios que pasaban por el lugar y han informado de que la motorista estaba inconsciente. Profesionales de Sacyl y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora se han desplazado hasta el lugar de los hechos. La mujer ha sido estabilizada y trasladada al hospital.

Noticias relacionadas y más

Este accidente de moto se produce apenas cuatro días después del accidente mortal de un motorista a las afueras de Zamora capital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents