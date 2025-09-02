Una motorista inconsciente tras una caída en Mózar de Valverde

A última hora de la tarde de este martes, una motorista ha resultado herido tras una caída en Mózar de Valverde. El incidente ha tenido lugar en la carretera ZA-P-1512, en la salida de Villanázar en sentido Santa Cristina de la Polvorosa.

Los alertantes que han dado el aviso al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León son sanitarios que pasaban por el lugar y han informado de que la motorista estaba inconsciente. Profesionales de Sacyl y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora se han desplazado hasta el lugar de los hechos. La mujer ha sido estabilizada y trasladada al hospital.

Este accidente de moto se produce apenas cuatro días después del accidente mortal de un motorista a las afueras de Zamora capital.