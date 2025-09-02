Dos coches chocan frontalmente en Castrogonzalo
Hay un hombre herido que ha sido trasladado al hospital
A. A.
Nuevo accidente de tráfico en la provincia de Zamora. Pasadas las tres de la tarde de este martes, dos coches han colisionado frontalmente en la N-610, en el término municipal de Castrogonzalo. El golpe, ocurrido a la altura del kilómetro 97, se ha saldado con un herido, un hombre de 55 años que ha sido trasladado al Hospital de Benavente.
El Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió el aviso a las 15.13 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y Sacyl.
