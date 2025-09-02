Apoyo al vecino de Olleros que está detenido como supuesto autor del apuñalamiento a otro hombre
La víctima podría estar intentando perpetrar un robo en el establecimiento hostelero y "no era la primera vez que lo intentaba"
Concentración esta tarde en el pueblo en apoyo al presunto autor de las puñaladas que podría ser imputado por un delito de tentativa de homicidio por lesiones
“Se veía venir”. Es algo que repiten vecinos de Olleros de Tera tras el suceso ocurrido en la jornada de ayer en la localidad y que ha resultado con un vecino detenido tras presuntamente apuñalar a un hombre de 40 años que permanece en la UVI.
El vecino detenido es el responsable de un establecimiento hostelero de la localidad que, según explican en Olleros de Tera y ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, “la víctima podría ir a perpetrar un robo y fue cuando el presunto agresor le apuñaló en tres ocasiones”, señaló Ángel Blanco. El presunto agresor, un vecino de la localidad, fue detenido por la Guardia Civil y la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Zamora es ahora la encargada de investigar lo sucedido.
De momento se está “a la espera del informe del hospital de León en que está ingresada la víctima para poner al detenido a disposición judicial y ver qué delito se le imputa por lesiones o tentativa de homicidio, dependerá de la gravedad”, señaló Blanco.
Movilización de apoyo al vecino detenido
En el pueblo están conmocionados por lo ocurrido, según ha trasladado la alcaldesa de Calzadilla, ayuntamiento de esta localidad y esta tarde está convocada una concentración vecinal en la plaza del pueblo como apoyo al vecino detenido por los acontecimientos ocurridos ayer. “Tenemos que estar todos unidos y apoyarle todo lo que podamos”, señalan y añaden que la intención es manifestar “nuestra máxima indignación y desacuerdo con el tipo de gente a la que se están alquilando algunas viviendas del pueblo. Esto es un problema serio de todos”.
Explican que la persona agredida lleva dos meses en el pueblo en una casa alquilada. “Llevan este tiempo robando en las huertas, intentando acceder a las viviendas, y les da igual, de día y de noche. Amenazan a los vecinos y en el bar también han intentado otras veces hacer algo, pero nunca se denunció porque no pensamos que esto fuera a seguir”.
