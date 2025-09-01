Villabrázaro se vuelca con la Magdalena

La localidad zamorana Villabrázaro cierra este lunes sus fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena con una multitudinaria parrillada que puso el broche a cinco días de música, tradición y convivencia vecinal.

Peñistas de Villabrázaro. / R. J.

El programa arrancó el jueves 28 con el repique de campanas y la traca que dio inicio a los festejos. Ese mismo día destacó el desfile de disfraces, que llenó las calles de colorido y humor con la participación de vecinos de todas las edades, acompañados por la charanga La Matraka. La jornada concluyó con la animación de DJ Phurry hasta bien entrada la noche.

Jugadores del triangular disputado en Villabrázaro / R. J.

El viernes 29 fue el turno de los más pequeños, que disfrutaron de la fiesta de la espuma y los hinchables, antes de dar paso a la verbena con "A Gramola" y DJ Tino. El sábado 30, uno de los días más concurridos, reunió a las peñas en su tradicional desfile, animado por la charanga Dos Rombos, y se prolongó con el baile de la orquesta La Clave y Macro Sonido.

Concurso de decoración de fachadas. / R. J.

El domingo 31 comenzó con la misa y procesión en honor a la patrona. Por la tarde, además del resbalín y el campeonato de mus, tuvo lugar una animada yinkana, organizada por el Proyecto CESA, que reunió a niños y jóvenes en distintas pruebas por el pueblo. La música nocturna corrió a cargo de la orquesta Sonido y DJ Phurry.

Verbena en Villabrázaro. / R. J.

Este lunes 1 de septiembre mantiene la esencia más tradicional con la chocolatada, la misa de difuntos y el bingo, antes de la entrega de premios del concurso de decoración de fachadas, una de las novedades más celebradas de este año. La jornada concluyó con una gran parrillada popular, que reunió a vecinos y visitantes en un ambiente festivo y de convivencia.

Concurso de decoración de fachadas en Villabrázar. / R. J.

La alta participación vecinal y el esfuerzo de las peñas y asociaciones locales marcaron unas fiestas que, un año más, refuerzan la identidad de Villabrázaro y dejan el listón alto para la próxima edición. n