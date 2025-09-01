La provincia en fiestas
Villabrázaro se vuelca con la Magdalena
La localidad cierra sus festejos patronales con una elevada participación de vecinos, veraneantes y gentes llegadas de pueblos cercanos.
La localidad zamorana Villabrázaro cierra este lunes sus fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena con una multitudinaria parrillada que puso el broche a cinco días de música, tradición y convivencia vecinal.
El programa arrancó el jueves 28 con el repique de campanas y la traca que dio inicio a los festejos. Ese mismo día destacó el desfile de disfraces, que llenó las calles de colorido y humor con la participación de vecinos de todas las edades, acompañados por la charanga La Matraka. La jornada concluyó con la animación de DJ Phurry hasta bien entrada la noche.
El viernes 29 fue el turno de los más pequeños, que disfrutaron de la fiesta de la espuma y los hinchables, antes de dar paso a la verbena con "A Gramola" y DJ Tino. El sábado 30, uno de los días más concurridos, reunió a las peñas en su tradicional desfile, animado por la charanga Dos Rombos, y se prolongó con el baile de la orquesta La Clave y Macro Sonido.
El domingo 31 comenzó con la misa y procesión en honor a la patrona. Por la tarde, además del resbalín y el campeonato de mus, tuvo lugar una animada yinkana, organizada por el Proyecto CESA, que reunió a niños y jóvenes en distintas pruebas por el pueblo. La música nocturna corrió a cargo de la orquesta Sonido y DJ Phurry.
Este lunes 1 de septiembre mantiene la esencia más tradicional con la chocolatada, la misa de difuntos y el bingo, antes de la entrega de premios del concurso de decoración de fachadas, una de las novedades más celebradas de este año. La jornada concluyó con una gran parrillada popular, que reunió a vecinos y visitantes en un ambiente festivo y de convivencia.
La alta participación vecinal y el esfuerzo de las peñas y asociaciones locales marcaron unas fiestas que, un año más, refuerzan la identidad de Villabrázaro y dejan el listón alto para la próxima edición. n
- Un proyecto vecinal convierte la memoria de Villabrázaro en un libro histórico
- Leticia Sabater, plato fuerte de las fiestas de Abraveses de Tera
- Festín de sabores en las Ferias de Septiembre de Benavente
- Ayoó aclara que 'no colocar los armarios contraincendios fue decisión de toda la mancomunidad
- Las Ferias de Septiembre de Benavente pretenden hacer provincia
- Respirar hoy en Benavente es como si fumaras tres cigarrillos al día
- Retiradas ramas de gran porte sobre la carretera de Morales de Rey, pero piden actuaciones en los árboles
- Diputación de Zamora lamenta que Ayoó de Vidriales no haya instalado los armarios de intervención rápida contraincendios