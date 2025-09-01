Ferias de septiembre
Taller de elaboración de cuajadas y cata de mieles en Benavente
R. J.
Simultáneamente con la Concentración de Vehículos, al medio día, se realizó un taller de elaboración de cuajadas a cargo de "Quesería El Zamorral", para niños de 4 a 12 años, en la Plaza de la Madera. Y más tarde, otro de cata de miel "Miel de Campos – Aspariegos", como parte del programa de Ferias de Septiembre.
