Taller de elaboración de cuajadas y cata de mieles en Benavente

Simultáneamente con la Concentración de Vehículos, al medio día, se realizó un taller de elaboración de cuajadas a cargo de "Quesería El Zamorral", para niños de 4 a 12 años, en la Plaza de la Madera. Y más tarde, otro de cata de miel "Miel de Campos – Aspariegos", como parte del programa de Ferias de Septiembre.

Taller de elaboración de cuajadas y cata de mieles