Estos son los ganadores del Certamen de Pintura Rápida de Benavente

El XXVI Certamen de Pintura Rápida ‘Ciudad de Benavente’ ha contado este año con un total de 19 participantes, 14 de ellos de la categoría absoluta, tres de la juventil y dos más en categoría infantil.

El artista salmantino Francisco Tomás Medina Pérez ha sido el ganador del certamen, el segundo premio ha sido para Vicente Soto Fernández y el tercero para Daniel Izquierdo García.

Segundo premio del certamen. / E. P.

En esta edición, el Certamen de Pintura Rápida ha contado con una categoría más, el Premio Especial ‘Soraya Pedrero’ al talento local. Un homenaje a la memoria de Soraya Pedrero San Miguel, artista local, participante en numerosas ocasiones de este certamen que fallecía el pasado mes de febrero a los 35 años. La ganadora de este premio ha sido otra artista local, Eva Blanco Ucero.

Premio Soraya Pedrero para Eva Blanco. / E. P.

Durante la entrega de premios, los padres de Soraya Pedrero recogieron una placa conmemorativa de manos de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio.

En categoría accésit, el primer premio ha sido para Maria Fernanda Castaño Carro, mientras que el segundo premio ha recaído en la obra de Esau Donado Bermejo. Olivia Huerga Bezos se hacía con el primer premio en categoría Infantil mientras que Clara Gómez Huerga se ha llevado la victoria en categoría Juvenil.

Premio de la categoría Juvenil. / E. P.

Durante la entrega de premios, que ha tenido lugar en el Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado, la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio ha felicitado el talento de todos los participantes que un año más han participado en este certamen.

Primer premio categoría Infantil. / E. P.

La primera edil ha agradecido la labor del jurado que ha elegido los vencedores de esta edición y ha animado a todos los presentes a seguir mostrando su arte a través de la pintura.