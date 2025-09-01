Milles de la Polvorosa recauda 930 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer

Milles de la Polvorosa ha entregado un donativo de 930 euros a la Asociación Contra el Cáncer de Benavente recaudado con la Marcha Cicloturista 2025 celebrada para despedir el mes de agosto. La entrega del donativo tuvo lugar a cargo del alcalde Manuel Barrios Veledo y de su teniente de alcalde David Ferreras.

La Junta Local de la AECC agradece a este ayuntamiento "su compromiso constante con la organización de este evento y a todas las personas que participaron porque con su generosidad contribuyen a que se puedan seguir ofreciendo los servicios gratuitos de los que dispone la asociación, a todos los pacientes y familiares oncológicos". Servicios que incluyen la atención psicológica, atención Social (ayudas al transporte, alojamiento y préstamo de material, previa valoración), servicio de Fisioterapia y ejercicio físico, nutricionista y voluntariado. Además de todos los recursos de e-book, podcast y talleres online en la pagina web.

La AECC hace extensible el ayuntamiento a "Benavente y comarca, por su compromiso con esta junta local con la organización de conciertos, torneos, marchas, carreras, mercados artesanales… Cada aportación suma, cada gesto cuenta y juntos seguimos impulsando la investigación en cáncer, el apoyo a pacientes y familias y la prevención".

Este año, además de Benavente, en varios pueblos se han realizado eventos a beneficio de la asociación: Arrabalde, Castroverde de Campos, Milles de la Polvorosa, Micereces de Tera, Navianos de Valverde, Pobladura del Valle, Valdescorriel o Quiruelas de Vidriales. "Gracias a todos los colaboradores y participantes que lo han hecho posible, porque juntos seguimos caminando hacia un futuro sin cáncer".