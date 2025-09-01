Índice de calidad del aire en Benavente: solo tres días de agosto se cumplieron las recomendaciones de la OMS

El Departamento de Ciencias el Colegio Virgen de la Vega de Benavente ha realizado un informe en el que se compara los datos de la calidad de aire en Benaente en agosto de 2025 con el mismo periodo en 2024 y señala que "el mes de agosto de 2025 en Benavente deja un mensaje claro: la calidad del aire puede deteriorarse de forma brusca por fenómenos externos como los incendios. Frente a ello, informarse en tiempo real y actuar en consecuencia es esencial para proteger la salud de la población, en especial de los grupos sensibles".

Atendiendo a los datos

Agosto 2024 : la media de PM2.5 fue de 10,2 µg/m³ , dentro del rango considerado aceptable y cercano al valor de referencia anual de la OMS (5 µg/m³).

: la media de PM2.5 fue de , dentro del rango considerado aceptable y cercano al valor de referencia anual de la OMS (5 µg/m³). Agosto 2025: la media de PM2.5 ascendió a 23,4 µg/m³, más del doble respecto al año pasado (+13,2 µg/m³).

Esto supone una "degradación significativa de la calidad del aire, con una media calificada como "moderada", lejos de los niveles “buenos” del verano anterior".

Recomendaciones de la OMS

En agosto de 2025 solo 3 días cumplieron las recomendaciones de la OMS para PM2.5.

para PM2.5. Es decir, 28 días del mes superaron los valores saludables.

El 18 de agosto se registró el día más contaminado, con una concentración media de 148,2 µg/m³, vinculada a los episodios de humo de los incendios forestales de la comarca.

La diferencia entre 2024 y 2025 está estrechamente relacionada con los incendios en la comarca de Sanabria, Porto y zonas limítrofes de León y Ourense, que liberaron grandes cantidades de partículas finas (PM2.5).

El viento arrastró estos contaminantes hacia Benavente, elevando de forma notable los niveles de polución y deteriorando la calidad del aire a lo largo de varios días consecutivos.

"Respirar es un acto inevitable y continuo. Sin embargo, "respirar aire limpio es en gran medida un acto de responsabilidad colectiva y personal. Colectiva, porque prevenir incendios y reducir emisiones es tarea de todos y personal, porque cada ciudadano debe mantenerse informado, adoptar medidas de autoprotección (mascarillas, reducción de actividad al aire libre en picos de contaminación, uso de purificadores) y exigir políticas ambientales sólidas", señala el departamento.