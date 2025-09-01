Un hombre es apuñalado en la cara y el abdomen en un pueblo de Zamora

Poco antes de las dos de la tarde de este lunes, un hombre ha sido apuñalado en la cara y el abdomen en Olleros de Tera, en el municipio de Calzadilla de Tera, en la provincia de Zamora.

En torno a las 13:42 horas, la sala del Servicio de Emergencias recibió el aviso de una agresión con arma blanca en la travesía de la Fuente con un herido.

El 1-1-2 se dio aviso a la Guardia Civil y a Sacyl, que envió una ambulancia y un helicóptero medicalizado. El personal sanitario atendió a la víctima, un hombre de 40 años, y posteriormente lo trasladó en helicóptero al Complejo Asistencial de León.