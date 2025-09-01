Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre es apuñalado en la cara y el abdomen en un pueblo de Zamora

El varón ha sido trasladado en helicóptero al hospital de León

Helicóptero sanitario en el Hospital de León en una imagen de archivo.

Helicóptero sanitario en el Hospital de León en una imagen de archivo. / Campillo/Ical

A. A.

Poco antes de las dos de la tarde de este lunes, un hombre ha sido apuñalado en la cara y el abdomen en Olleros de Tera, en el municipio de Calzadilla de Tera, en la provincia de Zamora.

En torno a las 13:42 horas, la sala del Servicio de Emergencias recibió el aviso de una agresión con arma blanca en la travesía de la Fuente con un herido.

El 1-1-2 se dio aviso a la Guardia Civil y a Sacyl, que envió una ambulancia y un helicóptero medicalizado. El personal sanitario atendió a la víctima, un hombre de 40 años, y posteriormente lo trasladó en helicóptero al Complejo Asistencial de León.

