El gracioso comentario que circula por redes sobre uno de los ríos de Zamora

Una cuenta también se hace eco del singular nombre del último fichaje del Zamora CF

Tramo del río Tera en Mózar de Valverde en una imagen de archivo.

Tramo del río Tera en Mózar de Valverde en una imagen de archivo. / J. A. G.

Isabel Rodríguez

Internet un universo de ingenio infinito. Existen multitud de cuentas que consiguen sacarnos una sonrisa cada día aunque sea por bromas tontas que nos evaden por unos instantes de las malas noticias.

Es el caso de la cuenta de Instagram @mastersofnaming, un perfil dedicado a la "publicidad, la creatividad, el talento y las risas". Más que una cuenta, Masters of Naming se ha convertido en una comunidad en la que los propios seguidores también contribuyen a generar el contenido.

Un contenido dedicado principalmente a la publicación de marcas y tiendas con nombres singulares, curiosos o graciosos. Aquí van unos cuantos ejemplos:

  • Amanda demanda, una abogada
  • Hakuna MaTattoo para un estudio de tatuajes
  • FlorHisteria para una floristería
  • Casper para una funeraria
  • Uno, dos y tés para una tetería
  • Ferretería Margallo, "lo que busco lo hallo"
  • Refor... Nando, reformas integrales

Sin ir más lejos, la cuenta se ha hecho eco del nombre del último fichaje del filial del Zamora CF: Papa Matar.

Recientemente, también se hizo eco de uno de los nombres de ríos de la provincia de Zamora: el río Tera. Este afluente del Esla que nace en Porto y desemboca en el río Esla no pasó desapercibido para el tuitero @julwiki, quien escribió: "Este río es exactamente 1024 veces mejor que el río Giga", jugando con el término que hace referencia a las unidades de medida y que ahora ha popularizado la cuenta Masters of Naming.

