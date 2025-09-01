Bólidos "de ayer" colorean Benavente

La ciudad de Benavente volvió a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para los amantes del motor con la celebración de la XVI Concentración de Vehículos Clásicos, que reunió a centenares de participantes y curiosos los días 30 y 31 de agosto. La cita, ya consolidada como una de las más esperadas del calendario, formó parte del programa de las Ferias de Septiembre, que la ciudad vive desde la tarde del viernes 29 con un ambiente festivo en cada rincón.

Vólidos "de ayer" colorean Benavente

El sábado tuvo lugar el esperado encuentro de vespas y motocicletas con más de 30 años de antigüedad, una cita que atrajo a numerosos aficionados. La jornada culminó con la actuación musical de Cuarto y Mitad en la Plaza Juan Carlos I, que llenó de ritmo y animación el centro de la ciudad.

Vólidos "de ayer" colorean Benavente

El domingo, desde primera hora de la mañana, la avenida del Ferial se convirtió en un museo al aire libre con 140 vehículos inscritos. Los asistentes pudieron admirar auténticas joyas sobre ruedas, muchas de ellas restauradas con mimo y esmero por sus propietarios. Los vehículos que han sido reconocidos por alguna cualidad son: El más antiguo, un Citroën 11 ligero, propiedad de un vecino de Colombres (Asturias). El mejor restaurado, un Pontiac Chieftain de 1957, perteneciente a un vecino de Aguadero (Zamora). El mejor conservado en su estado original, un Renault 4 de 1975, propiedad de un vecino de Villanueva de Jamuz. También ha sido reconocido el conductor de más edad; Antonio Durán Romero de Zamora, quien participó con un Seat 850 especial de 1973.

Vólidos "de ayer" colorean Benavente

La pasión y dedicación de los participantes quedó patente en cada detalle, desde el brillo de las carrocerías hasta las historias que acompañaban a cada vehículo.

Vólidos "de ayer" colorean Benavente

La jornada incluyó la tradicional ruta por las calles de Benavente, un desfile que arrancó los aplausos de vecinos y visitantes y que puso de manifiesto la vistosa estampa que forman estos coches y motos al recorrer el casco urbano. Posteriormente, se celebró la comida de hermandad en el restaurante Paradores de Castrogonzalo, que reforzó el ambiente de convivencia entre clubes y aficionados llegados de diferentes puntos de la geografía nacional.

El programa de La Concentración de Vehículos concluyó la tarde con la actuación de magia y humor de El Marqués de Merlín y con la entrega de trofeos y sorteos de regalos, que pusieron el broche de oro a un fin de semana en el que la afición y la vistosidad de los vehículos clásicos fueron los grandes protagonistas.

Con esta cita, Benavente reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio automovilístico y la promoción de actividades que, más allá de la exhibición mecánica, generan un fuerte sentimiento de comunidad y compañerismo.