Benavente se suma a la Semana de la Movilidad con un día sin coches, ruta en bici y charlas de concienciación

Benavente se suma a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad y la Semana Europea del Deporte. Con el lema de este año, “Eficiencia energética, mejor movilidad”, la Semana Europea de la Movilidad (16 al 22 de septiembre) pretende concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de apostar por transportes sostenibles y hábitos más saludables en los desplazamientos diarios.

En este marco, Benavente organizará actividades dirigidas a todas las edades, entre ellas rutas en bicicleta, charlas sobre movilidad sostenible y una jornada especial con motivo del Día Mundial Sin Coche, que será el día 22.

Por otra parte, del 23 al 30 de septiembre, la ciudad se sumará a la Semana Europea del Deporte, impulsada por la Comisión Europea bajo el lema #BeActive, con el objetivo de fomentar la práctica de actividad física y estilos de vida activos entre la población.

Benavente acogerá diferentes propuestas deportivas al aire libre: senderismo nocturno, Trail running por la Vía Verde, yincanas, jumping fitness, spinning, brazadas solidarias, yoga, torneos de petanca, fútbol playa y 3x3, bloncesto, el II Torneo Mujer Maravilla de Pádel y actividades para todas las edades en colaboración con los diferentes clubes de la ciudad.

La concejala de Deportes, Elena Justo Cadenas, explica que “Benavente no podía faltar a estas citas europeas, porque creemos en el deporte, en la salud y en la sostenibilidad como pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Estas semanas nos ofrecen la oportunidad de visibilizar nuestro compromiso con un futuro más saludable y respetuoso con el medio ambiente”.

Avenida El Ferial, 92

980 630 445

www.benavente.es

El Ayuntamiento de Benavente invita a todos los benaventanos y benaventanas a

participar activamente en las distintas actividades programadas y a disfrutar de estas

dos iniciativas que combinan deporte, movilidad y concienciación ambiental.