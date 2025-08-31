La Plaza Juan Carlos I de la ciudad de Benavente se convirtió ayer en un auténtico museo sobre ruedas con motivo de la II Quedada de Vespas y Vespinos, organizada por la Asociación de Vehículos Clásicos de Benavente dentro del programa de las Ferias de Septiembre, que se celebran en la ciudad en los días 29 al 31.

El encuentro reunió a 25 motocicletas clásicas y 12 bicicletas antiguas, que despertaron la admiración de vecinos y visitantes a lo largo de la mañana. El público pudo disfrutar de modelos únicos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Una resbalina gigante, chefs rurales y motos a tutiplén / R. J.

Entre las joyas más destacadas se encontraba una Vespa V125 de 1960, procedente de un vecino de Castrogonzalo, que fue la motocicleta más veterana de la cita. En la categoría de bicicletas, la más antigua fue una GAC de finales de los años 50, perteneciente a un vecino de Benavente, que atrajo la atención de los más nostálgicos.

Una resbalina gigante, chefs rurales y motos a tutiplén

La quedada se desarrolló entre las 12:00 y las 14:00 horas en un ambiente festivo y familiar, donde no faltaron las conversaciones entre coleccionistas, curiosos y apasionados de los vehículos de dos ruedas con más de tres décadas de historia.

Una resbalina gigante, chefs rurales y motos a tutiplén

El mediodía estuvo protagonizado por el Taller Apícola de "Miel de Campos-Aspariegos", donde se mostraron los secretos de la cera y la miel a un público entregado que llenó la zona de talleres y catas.

Una resbalina gigante, chefs rurales y motos a tutiplén / R. J.

La tarde comenzó con el Mega Tobogán Gigante Acuático, cuyos cien metros de superficie, crearon expectación y entusiasmo entre niños, adultos, y no pocas familias que decidieron deslizarse juntos en flotadores que ellos mismo llevaron al gran tobogán.

Luego, la atención estuvo centrada en la reapertura de casetas y el Concurso de Cocina "Rural Chef", que despertó gran expectación en la Plaza Mayor. Veintiún participantes distribuidos en 9 grupos familiares, con siete años la más pequeña y setenta la mayor, demostraron su destreza culinaria elaborando platos tradicionales con productos locales, en un certamen que puso en valor la riqueza gastronómica de la comarca. El primer premio fue para una familia compuesta por la abuela, el hijo y la nieta. El segundo para una madre con sus dos hijos menores. El premio fue un maletín con productos de Castilla y León, acompañados de miel, mermelada y queso zamorano.

Una resbalina gigante, chefs rurales y motos a tutiplén / R. J.

El broche de oro de la jornada llegó por la noche con el concierto del grupo "Cuarto y Mitad" y el DJ Phurry, que reunió a vecinos y visitantes en una velada marcada por el rock y pop español de los años 70, 80, 90 y 2000. La música convirtió la ciudad en una auténtica fiesta, prolongando la animación hasta la madrugada.

Con esta actividad, las Ferias de Septiembre de Benavente refuerzan su papel como punto de encuentro para la tradición, la cultura y la afición por los clásicos, demostrando que el pasado sigue rodando con fuerza por sus calles.