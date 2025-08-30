Benavente presume de arte e historia

Las Ferias de Septiembre de Productos de la Tierra y de Cerámica y Alfarería alcanzaron ayer sábado una de sus jornadas más intensas en pleno centro de la ciudad, donde miles de visitantes disfrutaron de un ambiente marcado por el arte, la gastronomía, la artesanía y la música.

Desde primera hora de la mañana, los turistas se sumaron a la propuesta turística "Déjate llevar", una ruta guiada por el patrimonio de la ciudad impulsada por la Diputación de Zamora, que permitió descubrir rincones históricos de Benavente.

Una treintena de personas se dio cita en la Plaza Mayor para dejarse llevar por las explicaciones de la guía turística, María José Vasco Urones. El grupo estaba formado por personas procedentes de Barcelona, Bilbao, Cádiz, Oviedo y Madrid, además de varios vecinos de Benavente y pueblos de la comarca, como Arcos de la Polvorosa.

El recorrido que duró dos horas y media comenzó en la Plaza Mayor y terminó en los Jardines de La Mota. Lo primero que apreciaron fue el edificio del Ayuntamiento de Benavente, que data de mediados del siglo XIX, rodeado de un grupo de edificios históricos. Seguidamente, contemplaron la Iglesia de San Juan del Mercado con su estilo románico que data del siglo XII. También se hizo una parada ante La Figura del monje Fray Toribio de Benavente y La Casa de la Cultura La Encomienda.

Después, el grupo caminó hacia el Hospital de La Piedad pasando por la Casa del Cervato, Casa Donci (Casa de los Ramos) y el Palacio de los Condes de Patilla.

A continuación, pasearon por la céntrica calle de La Rúa, contemplando la fachada del Teatro Reina Sofía, un edificio que data de 1928. Y desde ahí hasta llegar a la Iglesia de Santa María del Azogue, que da nombre a la plaza donde se halla ubicada. Esta joya del siglo XII exigió una parada para apreciar su estilo románico con sus 5 ábsides y 3 portadas.

Iglesia de Santa María del Azogue. / Cedida

Posteriormente, continuaron hacia el Centro Cultural "Soledad González", un edificio mandado construir en 1904, donde pudieron apreciar los salones burgueses decorados con pinturas de paisajes o escenas orientales, motivos geométricos y florales en los techos.

El último paseo desembocó en la Torre del Caracol, una obra del siglo XVI con una mezcla entre gótico y renacentista. Como indicó la guía turística, "esto es lo único que ha quedado de lo que fue en su momento uno de los castillos más suntuosos de España". Actualmente es el Parador Nacional de Turismo de esta ciudad.

Con este intenso sábado, las Ferias de Septiembre confirman una vez más su papel como cita imprescindible para quienes quieren disfrutar de la tradición, la cultura y los sabores de la tierra en el corazón de Benavente.n